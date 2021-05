TV namigi: Z ostrim nožem, Ku'damm 59 in V treh stenah

Sreda, 12. maja

Z ostrim nožem: TV SLO 1 ob 20.05



Ku'damm 59: TV SLO 2 ob 22.25

Ku'damm 59 Foto Tv Slo

V treh stenah: Poročni prstan: TV SLO 1 ob 17.25

V treh stenah: Poročni prstan Foto Tv Slo

Film je posnet po resničnih dogodkih iz leta 2005 …Ludovit in njegova žena Zuzana imata sina Davida in hčerko Jano. David je pravkar maturiral na srednji tehniški šoli in naj bi nadomestil očeta ključavničarja. Tistega večera, po maturi, se je David odpravil v mesto in se ni več vrnil. Namesto njega so prišli policisti. Ko starša v bolnišnici identificirata sinovo truplo, jima povedo, da so umor izvršili neonacist. A na presenečenje žalujoče družine so vsi osumljenci odpuščeni zaradi napake v slovaškem pravosodju. Oče se zato poda na samostojno pot do pravice ...V seriji se srečamo z življenji mame Caterine in njenih treh hčerk tri leta po dogajanju v Ku'damm '56.Monika je leta 1957 rodila deklico, a so ji jo ob rojstvu odvzeli. Mama Caterina je uredila, da sta rejništvo dobila Monikina sestra Helga in njen mož Wolfgang. Dve leti pozneje je Monika začela bitko za skrbništvo. A uspešnejša je bila v svetu zabavništva. S Freddyjem sta postala uspešen par v rock'n'rollu ... Helgin mož Wolfgang je hladen, zanimajo ga moški, zato se Helga počuti osamljeno. Eva, ki je poročena s starejšim profesorjem, pa se spoprijema z moževo ljubosumnostjo.V tretjem delu serije o o antologijskih stenah naših gora se v Karavankah nad Tržičem spoznamo z drugačnim, bolj športno plezalnim alpinizmom.Petra Klinar Stražar in Luka Stražar sta zakonski par in soplezalca. V steni Begunjščice splezata Šentansko smer, vzpon pa se prepleta z njunim pogledom na alpinizem in specifiko partnerskega odnosa. Zgodbo dopolnjujejo alpinistka in geografinja dr. Irena Mrak, alpinist Klemen Premrl in zgodovinar dr. Peter Mikša.