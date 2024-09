TV namigi: Za vedno skupaj, dogodivščine šoferja, Andrej Žust

Sreda, 4. septembra

Za vedno skupaj (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

En même temps. Fr., 2022. Režija: Benoît Delépine. Igrajo: Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, Jehnny Beth, Doully Millet. Kom. 115 min.

Župana dveh majhnih francoskih mest na nasprotnih političnih straneh združi feministična aktivistka, in to dobesedno!

Na predvečer glasovanja o odobritvi gradnje zabaviščnega parka na mestu neokrnjenega gozda skuša desničarski župan prepričati svojega okoljevarstvenega kolega, ki je proti gradnji.

Vendar ju preseneti skupina mladih feminističnih aktivistk, ki jim ju uspe zlepiti skupaj. Nato se začne nora noč za moška, ​​ki sta združena proti svoji volji. Združenje z drugimi besedami pomeni zlepljenje; zaradi prisilne bližine se stališča obeh moških zbližajo glede gospodarskega razvoja in ekologije …

Ne pozabite na šoferja

TV SLO 2 ob 22.20

Don't Forget the Driver. VB, 2019. 1/6. Režija: Tim Kirkby. Igrajo: Toby Jones, Claire Rushbrook, Joni Ayton-Kent, Stephen Bent, Susanne Brown. Hum. miniserija. 35 min.

Ne pozabite na šoferja Foto Tv Slo

Peter je voznik avtobusa in živi v majhnem obmorskem mestu, kjer se bolj malo dogaja, še manj spreminja. Njegovi vsakdan poteka rutinsko in dan je enak dnevu. Naveličan je vožnje po vedno isti progi, njegove stranke so največkrat turisti, ki jih pelje na ogled bližnjih znamenitosti.

Podobno svoje življenje doživljata tudi Petrova mama Joy in hči Kayla. Nekaj vedrine v Kaylino življenje vnaša prijatelj Brad, ki ima poseben smisel za humor in oblačenje. Petrova prijateljica Fran si želi, da bi Peter več pozornosti kot njenemu invalidnemu sinu posvečal njej.

Glasba nad Berlinom: Berlinski filharmonik Andrej Žust

TV SLO 2 ob 20.30

Slo., 2019. Režija: Jože Baša. Glasb.-dok. film. 20 min.

Glasba nad Berlinom: Berlinski filharmonik Andrej Žust Foto Tv Slo

Berlinski filharmoniki veljajo za enega najboljših orkestrov: hornist Andrej Žust iz Logatca je leta 2011 opravil avdicijo v orkestru in kot edini Slovenec postal član tega prestižnega orkestra.

Kamera spremlja Žusta na njegovi glasbeni poti in poda gledalcu poseben vpogled v eno najbolj cenjenih kulturnih ustanov na svetu. V filmu o Andreju Žustu spregovorijo njegovi orkestrski kolegi, žena Brina in nekdanji profesor.