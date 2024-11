TV namigi: Zadetek na loteriji, Benedetta in Smrt v Benetkah

Sobota, 23. novembra

Kako zadeti na loteriji: Planet TV ob 20.20 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jerry & Marge Go Large. ZDA, 2022. Režija: David Frankel. Igrajo: Bryan Cranston, Annette Bening, Rainn Wilson, Larry Wilmore, Michael McKean. Bio. film. 130 min.

Upokojenca in dolgoletna zakonca Jerry in Marge Selbee odkrijeta statistično vrzel v loterijskem sistemu in jo izkoristita, da si zagotovita zajamčen dobitek. Ko se njun vložek obrestuje, svojo strategijo delita s someščani v upanju, da bodo lahko oživili svoje domače mestece v Michiganu. Toda njihov uspeh kmalu pritegne neželeno pozornost ...

Komična drama je posneta po istoimenskem članku, objavljenem v spletnem časniku HuffPost leta 2018, ki opisuje resnične dogodke. Kritiki so pohvalili igro in srčnost filma.

Benedetta: Tv Slo 1 ob 22.10 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Benedetta. Fr., 2021. Režija: Paul Verhoeven. Igrajo: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin. Erotična drama. 135 min.

Benedetta Foto Tv Slo

Toskana, 17. stoletje. Medtem ko v deželi pustoši kuga, Benedetta Carlini, devetletna deklica iz premožne družine, vstopi v samostan v Pescii. Pri triindvajsetih letih doživi prva religiozna in erotična videnja. Izvolijo jo za opatinjo, vendar kasneje vzbudi sum s trditvijo, da ima stike z Jezusom. Cerkvene oblasti sprožijo preiskavo, ta pa grozi, da bo razkrila tudi njeno strastno razmerje z novinko Bartolomeo …

Verhoeven v svojem značilnem slogu, ki pa ga je tokrat na ogorčenje nekaterih in zadovoljstvo drugih prenesel v religiozno okolje.

Smrt v Benetkah: HBO ob 20.00 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

A Haunting in Venice. ZDA, 2023. Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Kenneth Branagh, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey, Dylan Corbett-Bader. Krim. 105 min.

Smrt v Benetkah Foto HBO

Film je posnet po romanu Zabava za noč čarovnic Agathe Christie iz 1969, prizorišče pa so iz Velike Britanije prestavili v Benetke. Zgodba se dogaja po drugi svetovni vojni, kamor se je Poirot zatekel v osamo in celo najel telesnega stražarja, da drži proč obupane ljudi, ki želijo njegovo pomoč. Njegovo izolacijo prebije stara prijateljica.