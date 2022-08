TV namigi: Zadeva El Masri, Čefurji raus in Moj narobe svet

Torek, 23. avgusta

Zadeva El Masri: TV SLO 1 ob 20.55

Der Fall el-Masri. Nem./Avstrija, 2021. Režija: Stefan Eberlein. Dok. odd. 60 min.

Leta 2004 so oblasti Severne Makedonije na meji prijele nemškega državljana Khaleda El Masrija in ga izročile predstavnikom ameriške Cie, ki so ga odpeljali v tajni zapor blizu Kabula. Tam so nedolžnega El Masrija celo mučili, a ko so ugotovili, da ni terorist, so ga čez pet mesecev izpustili v gozd v Albaniji.

Njegov primer je bil zelo pomemben pri razkrivanju nezakonitega programa »izrednih izročitev«, ki ga je Cia izvajala po napadih 11. septembra 2001. ZDA se mu niso nikoli opravičile, na cedilu ga je pustila tudi Nemčija, le Severna Makedonija je ravnala drugače – El Masriju se je uradno opravičila in mu izplačala odškodnino.

Čefurji raus: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Slo., 2013. Režija: Goran Vojnović. Igrajo: Benjamin Krnetić, Dino Hajderović, Ivan Pašalić, Jernej Kogovšek, Emir Hadžihafizbegović. Kom./drama. 105 min.

Mladi Fužinci Marko, Adi, Aco in Dejan najraje posedajo pred domačim blokom in zganjajo norčije. Markov oče ima sicer s sinom velike košarkarske načrte, toda Marko se je sprl s trenerjem in prenehal igrati. Poleg tega se zaplete v težave s policijo ...

Goran Vojnović je posnel svoj film po lastnem, zelo berljivem in zanimivem romanu, ki je ponudil pogled v subkulturo mladih na Fužinah. Večina zgodbe se je pri prenosu na film ohranila, vendar notranji dialog glavnega junaka, ki je na filmu izražen z nedosledno in predvsem nedoživeto naracijo, nima pravega učinka.

Moj narobe svet: TV SLO 2 ob 22.30

Slo./Avstrija, 2013. Režija: Petra Seliškar. Dok. film. 55 min.

Film nas popelje v pesniški svet slovenskega vsestranskega umetnika skozi izvajanje znanih svetovnih glasbenikov. To je glasbeni film o ustvarjanju, požrtvovalnosti, ljubezni, hrepenenju, izgubi in o zavzemanju za »malega« človeka.

Vse te vrednote izrisujejo podobo Franeta Milčinskega Ježka (1914–1988), ki je bil igralec, pisatelj, režiser, pesnik in predvsem mojster satire. Ježek je navdihnil domače in svetovne glasbenike, ki v dokumentarnem filmu poustvarjajo njegove pesmi vsak v svojem edinstvenem stilu in v domačem jeziku.