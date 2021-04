TV namigi: Zadnje ure Jezusa, Neupogljivi in Maria Brown

Petek, 2. aprila

Zadnje ure Jezusa Kristusa: TV SLO 2 ob 20.00

Neupogljivi: Planet TV ob 22.50

Neupogljivi Foto Planet Tv



Zakon Marie Braun: TV SLO 1 ob 23.10

Zakon Marie Braun Foto Tv Slo

Od Jezusovega prijetja in križanja do vstajenja – francoska dokumentarna oddaja predstavlja nedavna odkritja raziskovalcev in osvetljuje zadnje ure Jezusovega življenja. Znanstveniki se opirajo na evangelije in zgodovinska dejstva. Je Juda Jezusa res izdal samo zaradi srebrnikov? Je bil Pilat res tako popustljiv, kot piše v Svetem pismu, ali je bil okruten in neizprosen?Strokovnjaki so ugotovili, da Jezusa niso križali tako, kot je upodobljeno na številnih slikah, in da na Kalvarijo ni nesel celega križa, saj bi bil ta pretežek. Nekateri znanstveniki celo dvomijo, da je na križu umrl. Vsi pa se strinjajo, da je imela Jezusova smrt daljnosežen vpliv na vero.Film je drugi del trilogije, posnete po knjižnih uspešnicah Veronice Roth, in se dogaja v futurističnem distopičnem svetu, v katerem so ljudje strogo razdeljeni na pet ločin glede na značaj.Potem ko jih razkrinkajo kot Razcepljene – tiste, ki se ne prilegajo definiciji petih družbenih razredov oziroma ločin – se Tris in Štirica znajdeta na begu pred Jeanine, oblastiželjno voditeljico Eruditov. Tris, čeprav je strta zaradi smrti družin in prijateljev, skuša odkriti skrivnost, za katero sta bila njena starša pripravljena umreti – skrivnost, ki je tudi razlog, da Jeanine ne izbira ciljev, da bi zajela Tris.Fassbinderjeva klasika z izjemno Hanno Schygulla v vlogi pokončne ženske, ki sestavlja svoje življenje v povojni Nemčiji.Maria se 1943 poroči z vojakom Hermannom Braunom, s katerim preživi le pol dneva in eno noč, preden se Hermann vrne na fronto. Po koncu vojne Maria prejme obvestilo o njegovi smrti. Denar začne služiti kot prostitutka, a v srcu ostane zvesta pokojnemu možu. Nekega dne pa se Hermann pojavi na vratih njene sobe ...