TV namigi: zaporniki postanejo igralci, sočne dvorne intrige & portret Kundere

Torek, 5. dcembra

Uspešnica (Premiera): TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Un triomphe. Fr., 2020. Režija: Emmanuel Courcol. Igrajo: Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin. Kom./drama. 105 min.

V mešanici filmov Cezar mora umreti in Zboristi blesti francoski komik Kad Merad, tokrat prvič v resnejši vlogi.

Étienne je igralec, a že dolgo ni stal na odrskih deskah. Trenutno vodi gledališko delavnico za zapornike. Njihova nadarjenost ga preseneti in odloči se, da z njimi na oder postavi Beckettovo igro Čakajoč Godota. Ko dobi dovoljenje, da zapornike popelje na turnejo po francoskih gledališčih, Étienne zaživi svoje sanje. Veliki finale bo njihov nastop v legendarnem pariškem Odéonu.

Film, postavljen v sodobno Francijo, je navdihnila resnična zgodba švedskega režiserja Jana Jönsona, ki je v osemdesetih letih s skupino zapornikov v švedskem zaporu uprizoril slovito Beckettovo dramo. Načrtovano premiero v Göteborškem mestnem gledališču pa so morali odpovedati, saj so igralci pobegnili. Samuel Beckett je novico komentiral z besedami: »To je najboljša stvar, ki se je zgodila igri, odkar sem jo napisal.«

Film je odkrito sentimentalen, a dovolj dobro posnet, da ne zapade v patetiko, zgodba pa kljub na videz predvidljivi premisi večkrat preseneti.

Milan Kundera – odisejada izdanih iluzij (Premiera): TV SLO 1 ob 20.30

Milan Kundera, Odyssée des illusions trahies. Fr./Češka, 2022. Režija: Jarmila Buzkova. Dok. odd. 60 min.

Milan Kundera – odisejada izdanih iluzij. Foto TVS

Dokumentarna oddaja je izčrpen portret nedavno preminulega velikana svetovne književnosti 20. stoletja, Milana Kundere.

Razmišljanja sodobnikov in poznavalcev, mnenja, ki jih je Kundera brez dlake na jeziku izražal v številnih intervjujih, predvsem pa odlomki iz njegovih del, od zgodnje angažirane poezije do svetovnih romanesknih uspešnic, osvetljujejo tudi nekatere morda manj znane plati ustvarjalčeve osebnosti in dogodke na njegovi pogosto težavni življenjski poti.

Versailles (Premiera): Pop TV ob 23.00

Versailles. Fr., 2016. 1. sezona. 1/10. Režija: Jalil Lespert. Igrajo: George Blagden, Alexander Vlahos, Tygh Runyan, Stuart Bowman, Amira Casar. TV-serija. 70 min.

Versailles. Foto Pop TV

Dobrodošli v svet moči, izdajstev, ljubezni, poželenja in vojnih napovedi, kjer se dvorjani borijo za kraljevo naklonjenost. To je Versailles v vsej svoji surovi veličini. Kralja preganjajo spomini iz otroštva na državni udar proti njegovemu očetu, zato naroči postaviti najlepšo palačo v Evropi – versajsko palačo. Aristokrati hrepenijo po vstopu v razkošni dvorec, ne zavedajo pa se, da je Ludvik zgradil palačo zato, ker jih želi nadzirati.

Dekadenten eskapizem, obsceno bogastvo in sočne dvorne intrige so plusi serije, minus pa lesene igralske predstave, so rekli kritiki.