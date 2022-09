TV namigi: Zelena dežela, Jair Bolsonaro – država v primežu, Elvis

Nedelja, 25. septembra

Zelena dežela: Pop TV ob 18.15

Slo., 2022. Vodita. Tanja Postružnik Koren in Matjaž Javšnik. Magazin. 35 min.

Zelena dežela je nova magazinska tedenska oddaja, v kateri bosta voditeljica Tanja Postružnik Koren in igralec Matjaž Javšnik odkrivala lepote Slovenije. Voditelja bosta spoznavala in predstavljala zanimive ljudi ter njihove običaje, z gledalci delila nasvete, poudarjala pa tudi vse bolj potrebno samooskrbo in trajnostno naravnanost. Oddaja bo sledila letnim časom, dogajanju v naravi in opravilom, ki zaznamujejo določeno obdobje, ter poudarjala samooskrbo, pridelavo pridelkov iz zemlje v shrambo, nove priložnosti, trajnostno povezovanje z gostinstvom in turizmom.

Jair Bolsonaro – država v primežu: TV SLo 2 ob 21.15

Jair Bolsonaro, un pays sous emprise. Fr., 2022. Režija: Ingrid Piponiot, Laetitia Rossi. Dok. odd. 55 min.

Brazilski predsednik Jair Messias Bolsonaro je svetovni javnosti poznan po provokativnih, populističnih stališčih in izjavah o Amazoniji, covidu 19, ženskah, homoseksualnosti, strelnem orožju … Medtem ko v Braziliji poteka volilna kampanja pred oktobrskimi volitvami, francoska oddaja razkriva zgodbo t. i. tropskega Trumpa, ki ga ni nihče pričakoval na vrhu, a tja ni prišel po naključju. V oddaji sodelujejo novinarji, politični strokovnjaki, politiki pa tudi Bolsonarov sin in njegov svetovalec.

Elvis: HBO ob 20.00

Foto Courtesy Of Warner Bros. Pictures

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2022. Režija: Baz Luhrmann. Igrajo: Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh. Bio. film. 160 min.

Film prikazuje glasbo in življenje enkratnega in neponovljivega Elvisa Presleya (Butler) skozi prizmo zapletenega odnosa z njegovim skrivnostnim menedžerjem, polkovnikom Tomom Parkerjem (Hanks). Slednji tudi pripoveduje zgodbo o Elvisu in njunem odnosu; od Presleyjevega vzpona k slavi, do zvezdništva v spreminjajoči se kulturni krajini.