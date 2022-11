TV namigi: Zeleni planet, Django in Kolumbovi predhodniki

Četrtek, 1. decembra

Zeleni planet: Tropski svetovi: TV SLO 1 ob 21.00

The Green Planet. VB, 2022. 1/5. Režija: Paul Williams. Dok. serija. 55 min.

Rastline živijo skrivno in odmaknjeno življenje, vendar so v svojem svetu in v svojem časovnem okviru enako napadalne, tekmovalne in bojevite kot živali – na vse kriplje si prizadevajo za hrano, svetlobo, razmnoževanje in razkropitev potomstva.

V seriji, ki so jo snemali po vsem svetu, sta predstavljeni več kot dve desetletji novih odkritij, kar omogoča prvi poglobljeni prikaz doslej neopaženega, medsebojno povezanega sveta. Zeleni planet nam razkriva nenavadni in čudoviti svet rastlin, kakor ga do zdaj še nismo videli. V prvem delu bodo v ospredju tropski svetovi – tam uspeva več vrst rastlin kot kjer koli drugje na Zemlji.

Django brez okovov: kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Django Unchained. ZDA, 2012. Režija: Quentin Tarantino. Igrajo: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson. Drama. 195 min.

Django brez okovov Foto Pro Plus

V Neslavnih barabah je Tarantino svojo agresijo usmeril proti nacistom, tokrat pa je opravil s krvoločnimi sužnjelastniki. V hommageu špageti vesternom je v svoji maniri ultranasilja, humorja in enovrstičnic enkrat za vselej razbil podobo idiličnega lastnika plantaže vrste V vrtincu.

Teksas, 1858. Nekdanji zobozdravnik, zdaj pa lovec na glave King Schultz na dražbi kupi sužnja Djanga, a ker ne verjame v suženjstvo, Djanga osvobodi in ta postane partner v njegovem poslu. Med drugim skušata najti Djangovo ženo Broomhildo.

Kolumbovi predhodniki – pravi odkritelji Amerike: TV SLO 1 ob 13.25

First Before Columbus - The True Discoverers of America. Nem., 2019. Dok. film. 60 min.

Kolumbovi predhodniki – pravi odkritelji Amerike Foto Tv Slo

Za mnoge Kolumb ostaja tisti, ki je odkril Ameriko. A zgodovinske listine in arheološke najdbe potrjujejo, da so ga prehiteli drugi raziskovalci.

Prvi Evropejec, ki je stopil na ameriška tla, je bil okoli leta 1000 Viking Leif Erikson. Srednjeveški valižanski princ Madoc naj bi približno 300 let pred Kolumbom zgradil utrjena mesta ob reki Ohio. Kralj tedanjega malijskega imperija pa je menda 200 let pred Kolumbom financiral velikansko floto, namenjeno v Ameriko.