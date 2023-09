TV namigi: Zgodovina Popevke, Konec dolgega dne in Hči Camorre

Petek, 8. septembra

Poletni večer, 65 let televizije: Popevka: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Zab. odd. 85 min.

Večer pred Popevko 2023 se bodo spomnil bogate zgodovine slovenske zabavne glasbe. Voditeljici Bernarda Žarn in Lorella Flego bosta v oddaji ponudili obilo glasbe zimzelenih uspešnic s festivala Slovenska popevka, ki se je začel že leta 1962.

V goste prihajajo Nuša Derenda, Raiven in Patrik Greblo, ki so prav tako tesno povezani s Popevko. Nuša je dvakrat zmagala, Raiven enkrat in bo tudi voditeljica letošnje Popevke, Patrik pa je kot dirigent sodeloval skoraj na vsakem festivalu v zadnjih letih, hkrati pa večkrat prejel nagrade kot avtor in aranžer številnih skladb. Nuša Derenda in Raiven boste tudi zapeli svoji zmagovalni skladbi Pesek v oči (2002) in Volkovi (2021).

Konec dolgega dne: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Long Day Closes. VB, 1992. Režija: Terence Davies. Igrajo: Leigh McCormack, Marjorie Yates, Anthony Watson, Nicholas Lamont, Ayse Owens. Bio. drama. 85 min.

Konec dolgega dne. Foto TVS

Lirična avtobiografija Terencea Daviesa o odraščanju v Liverpoolu je ljubezenska pesem sedmi umetnosti. Mojstrovina sodobnega britanskega filma nas popelje na intimno potovanje skozi spomin, družinsko zgodovino, sanjarjenje in hrepenenje osamljenega dečka v proletarskem okolju Liverpoola v 50. letih.

Občutljivi fant Bud odrašča v ljubeči družini, kjer si življenje v mizernem okolju lepšajo s skupnim petjem in skrbjo za drugega. A svetu pred pragom njihove hiše vlada brezup. Proletarski vsakdan, stroga katoliška vzgoja, ustrahovanje v šoli, pomanjkanje navdiha, kulture in umetnosti v občutljivem Budu vzbujajo strašne občutke osamljenosti, melanholije in koprnenja po drugačnem svetu. Slabo počutje premaguje z rednim obiskovanjem lokalnega kinematografa.

Hči Camorre: TV SLO 2 ob 23.50

Slo., 2019. Režija: Siniša Gačić. Dok. film. 85 min.

Hči Camorre. Foto TVS

Nekdanja kamoristična morika Cristina Pinto se po končani 24-letni zaporni kazni sooča z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po izpustitvi na svobodo Cristinin partner Raffaele zboli za rakom. Cristina poišče zatočišče pri 28-letni hčeri Eleni, s katero želi zapolniti dolgoletno praznino, ki je nastala v njunem odnosu.

Pri 46 letih se skuša spet vzpostaviti v vlogi žene, mame in babice. Scenaristka Anka Pirš je nekaj časa živela v Neaplju, kjer je Cristino sama spoznala. Ključna je bila vzpostavitev zaupanja brez obsojanja. Onkraj fascinacije s fenomenom italijanske mafije film sprašuje, ali je oseba s tako krvavo preteklostjo, kot jo ima Cristina Pinto, sposobna ljubiti in biti ljubljena.

Avtorjema, režiserju Siniši Gačiću in scenaristki Anki Pirš, je uspelo na verodostojen in zaupljiv način prodreti v najintimnejše plasti človeške duše in odstreti skrivnost, zakaj je Cristina ubijala.