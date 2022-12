TV namigi: Živalski vrt, Tatovi in Alfa

Ponedeljek, 5. decembra

Živalski vrt: Kino ob 21.45

Vikendova ocena:5 (od 5)

Zoo. VB, 2017. Režija: Colin McIvor. Igrajo: Toby Jones, Penelope Wilton, Ian McElhinney, Art Parkinson, Stephen Hagan. Pust. film. 120 min.

Belfast, začetek druge svetovne vojne. Dvanajstletni Tom je sin oskrbnika v mestnem živalskem vrtu. Ko bo dovolj star, bi tudi on rad opravljal očetovo službo. Ko v živalski vrt pripeljejo mladiča azijskega slona Busterja, Tom vso pozornost nameni nerodnemu velikanu. Vojna se razplamti, oče je vpoklican v vojsko, Tom in mati pa ostaneta sama. Nemci grozijo z bombardiranjem mesta in v strahu za Busterja Tom s prijatelji skuje drzen načrt – slončka bodo ukradli in ga skrili na vrt starejše gospe ...

Prisrčen mladinski film, posnet po resničnih dogodkih.

Tatovi: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 od 5)

Takers. ZDA, 2010. Režija: John Luessenhop. Igrajo: Chris Brown, Hayden Christensen, Matt Dillon, Michael Ealy, Idris Elba, Paul Walker. Akc. film. 125 min.

Tatovi Foto Pro plus

Los Angeles vznemirjajo popolno izvedeni bančni ropi, ki jih izvaja skupina izkušenih razvpitih bančnih roparjev, ki za seboj ne pušča nobenih sledi. Losangeleška policija jim je odločena stopiti na prste, najbolj goreč med njimi pa je izkušeni veteran Jack Welles, ki je prepričan, da bosta pohlep in uspeh roparjem slej ko prej stopila v glavo.

Ko se roparji odločijo izvesti še zadnji rop in si nagrabiti še več denarja, Welles končno dobi priložnost, da jih za vedno spravi za zapahe. Dobra igralska zasedba in hiter ritem sta plusa sicer klišejskega filma z dvoumnim koncem.

Alfa: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 od 5)

Alpha. ZDA, 2018. Režija: Albert Hughes. Igrajo: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk, Jens Hultén, Natassia Malthe. Pust. film. 105 min.

Alfa Foto Pro Plus

Epska pustolovščina se odvija v zadnji ledeni dobi, pred več kot 20.000 leti.

Med prvim lovom z najbolj elitno skupino lovcev iz svojega plemena je mladenič hudo ranjen in drugi ga pustijo samega. Duhovno in telesno zlomljen se bo moral znajti v divjem okolju. Potem ko po spletu okoliščin reši poškodovanega volka, ki ga je trop zapustil, se bo morala nenavadna dvojica naučiti medsebojnega zaupanja in zavezništva ...