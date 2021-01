TV namigi: Življenje je praznik, Petra, Forman proti Formanu

Petek, 8. januarja



Dinamična komedija z odlično igralsko zasedbo predstavi hektično organizacijo velikega dogodka skozi oči delavcev, ki morajo najhujše zaplete reševati povsem v ozadju – kot duhovi.Maks vodi podjetje za organizacijo zabav. V tridesetih letih se jih je nabralo že več kot tisoč in tako življenje mu počasi začne presedati, zato razmišlja o prodaji in umiku iz posla. Ampak kaj, ko so njegovi delavci kot velika družina … Zadnja zabava bo poroka Pierra in Helene, ki se bo odvila v prekrasnem dvorcu iz 17. stoletja. Maks vse skrbno pripravi, ampak vseeno je na obzorju katastrofa …Serija spremlja nekonvencionalno detektivko Petro Delicato iz knjižnih uspešnic pisateljice Alicie Giménez Bartlett.Petra dela v arhivskem oddelku policije v Genovi, nato pa jo nekega dne zaradi pomanjkanja kadra premestijo. Sodelovati mora s policistom Antoniom Montejem, staromodnim moškim srednjih let z racionalnim umom. Vljudni vdovec iz stare šole in neposredna, nekonvencionalna, dvakratna ločenka med drugim preiskujeta grozljiva posilstva v starih mestnih ulicah, nezakonito trgovino s psi, strog svet verskih sekt ter najtemnejše skrivnosti sveta televizije.Dokumentarni film o avtorju mojstrovin češke in ameriške kinematografije. »Odkril sem, da uživam v tem, kar počnem, in da uživam v pripovedovanju zgodb,« je o sebi povedal znameniti režiser Miloš Forman. Bil je predstavnik češkega novega vala, ki je osvojil tudi Hollywood. Za filmski mojstrovini Amadeus in Let nad kukavičjim gnezdom so ga nagradili z oskarjem.Dokumentarni film na ogled ponuja osebni arhivski material, spomine Miloša Formana pa interpretira njegov sin, igralec Petr Forman.