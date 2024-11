TV namigi: Zoisove nagrade, Čas za branje in Nebo nad Zenico

Četrtek, 28. novembra

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj 2024: TV SLO 2 ob 22.10

Slo., 2024. Posn. 80 min.

Slavnostna podelitev Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj in priznanja Ambasadorka znanosti Republike Slovenije je poklon izjemnim dosežkom slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, ki premikajo meje znanosti in bogatijo svetovno zakladnico znanja. Njihove raziskave, patenti in inovacije odmevajo v svetovnem merilu ter dokazujejo, da je znanost ključno orodje za reševanje sodobnih izzivov. S svojim delom ne ustvarjajo le napredka, ampak prebujajo upanje, utrjujejo zaupanje v moč znanosti in navdihujejo prihodnje generacije raziskovalcev.

Med nagrajenci so letos dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Željko Knez, Igor Akrapovič, dr. Ivan Šprajc, dr. Igor Klep, dr. Tomaž Katrašnik, dr. Damjana Rozman, dr. Matija Gatalo, dr. Nejc Hodnik, dr. Marjan Bele, dr. Miran Gaberšček, dr. Uroš Potočnik in dr. Andreja Benčan Golob, dr. Lev Vidmar, dr. Tomaž Grušovnik, dr. Mitja Lainščak, dr. Vito Vitrih in dr. Kristina Djinović-Carugo.

Čas za branje: TV SLO 1 ob 23.00

Slo., 2024. Avtorica: Meta Česnik. Dok. odd. 35 min.

Čas za branje Foto Tv Slo

Raziskava Knjiga in bralci VII je pokazala, da je bilo v zadnjem letu ljudi, ki niso prebrali nobene knjige, 42 odstotkov. Med bralci pa je samo 6 odstotkov takih, ki so prebrali več kot 20 knjig. Kot glavni razlog za nebranje so anketirani navedli pomanjkanje časa.

Prevladujoč vir leposlovnih knjig ostaja knjižnica. Odstotek tistih, ki so knjigo kupili, je v desetih letih zrasel z 51 na 53 odstotkov, razveseljujoč je podatek, da se je povečalo število kupcev v najmlajši starostni skupini. Največ knjig se še vedno proda v zidanih knjigarnah, tradicionalno dobro obiskan in priljubljen pa je tudi Slovenski knjižni sejem. Ob njegovi 40. izvedbi se na TVS ozirajo v njegovo zgodovino z lastnimi arhivskimi posnetki.

Nebo nad Zenico: HBO ob 20.00

The Sky Above Zenica. Koprod., 2024. Režija: Nanna Frank Møller in Zlatan Pranjić. Dok. film. 95 min.

Nebo nad Zenico Foto Promocijsko gradivo

V središču Evrope je eno od treh najbolj onesnaženih mest združilo svoje meščane v boju za boljšo prihodnost. V Zenici, kraju, ki leži 50 kilotrov od Sarajeva, se skupina krajanov bori proti onesnaževanju okolja zaradi bližnje tovarne.

Združeni v aktivistično skupino Eko Forum so neomajni in njihova predanost spremeni tisto, kar je videti kot nemogoče, v resničnost – kar vnovič razjasni nebo Zenice. Film, poln upanja, govori o moči skupnosti, vztrajnosti in odločenosti običajnih državljanov.