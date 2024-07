Večina poimenovanj in imen s področja računalništva pride k nam v angleščini, potem pa kaj od tega ostane pri nas v njej vsaj zapisano, če ne tudi izgovorjeno (Word, ChatGPT), kaj morda niha (Windows in Okna), kaj drugega pa je bilo dovolj zgodaj prevedeno (umetna inteligenca) in iz prevoda ustvarjena slovenska kratica (v konkretnem primeru UI).

Pomensko ustrezna angleška kratica je AI, ki je dovolj kratka, da se je v slovenščini že začela pisati, nerazvezano izgovarjati pa prej po angleščini ([êjáj]) kot po naše ([áí]). Tako bo prevzeto v razvidno angleških lastnih imenih (OpenAI) najbrž še naprej, kot kratica BBC. Ob slovenski ustreznici UI je v slovenščini postala nepotrebna.

Zvezo umetna inteligenca gospodarno pišemo s kratico UI, kar je opredeljeno kot samostalnik v ustreznih sklonih seveda čisto na začetku njegove poti med uporabnike: v besedilu prepoznamo prvo sestavino v zvezi UI rešitve, kar je seveda, če zapišemo jasno in hkrati negospodarno, pridevnik umetnointeligenčne rešitve.

UI je torej samostalnik ali enako (kot [úí]) izgovorjen pridevnik glede na sobesedilo. Pri tehtanju med razumljivostjo in gospodarnostjo se bomo odločili za kratico. Po izkušnjah s podobnimi kraticami bo spol tega samostalnika nihal med ženskim in moškim, na ustalitev, če bo do nje sploh prišlo, pa moramo še počakati: prinesla jo bo dovolj pogosta raba.

Vemo torej, kaj vse bo moralo biti zapisano v slovarjih v geslu ali geslih UI: če ni, pa še bo. Ampak če človeška inteligenca ne bo dovolj hitra, se lahko zgodi, da bo UI že v kratkem vpisala v slovarje sámo sebe in izpeljanke iz poimenovanja zase. (Bo, ker prebere vse, tudi tole.) Izkoristimo priložnost in o njej pišimo in govorimo po slovensko, da bo bolj prepoznavna: gotovo ji bo všeč. Že človeška misel na bodoče sobivanje z njo v slovenščini je vznemirljiva.

