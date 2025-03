Srečen epilog za ukradeno sliko z ozadjem z nerodno čistilko, vohuni in umorom

Iskanje ukradenih umetnin in njihova vrnitev na izvorno mesto velikokrat trajata dolga desetletja, in ko je na vidiku srečen epilog, lahko v javnost pridejo še podatki o vohunskem ozadju, celo umoru. V takšnem kontekstu je v javnost prišlo odkritje drobne slike znamenitega umetnika Pietra Brueghla mlajšega (1564–1638), ki je iz Narodnega muzeja v Gdansku izginila že leta 1974, torej v »polpreteklih« komunističnih časih. V njeno ponovno odkritje je bil spet vpleten »Indiana Jones umetnostnega sveta« Arthur Brand.

Sliko so sodeč po poročanju portala France24.com in drugih medijev odkrili na Nizozemskem. Tamkajšnja policija je objavila podatek, da so s pomočjo novinarjev in Branda razvozlali misterij, ki je trajal polovico stoletja. Potrdili so, da je mali tondo z motivom Ženske, ki nosi žerjavico, izdelek slikarja iz mogočne umetniške dinastije Brueghlov, ki so s svojim delovanjem in inovacijami zaznamovali skoraj dve stoletji, istoveten s pogrešano sliko iz Gdanska. Vrednost slik tega umetnika običajno navajajo v milijonih.

Prvi so jo prepoznali novinarji

Peter Brueghel mlajši na portretu Anthonyja Van Dycka. FOTO: Wikipedia

Da je slika, ki meri le 17 centimetrov, verjetno pogrešana umetnina, so odkrili novinarji nizozemske umetnostne revije Vind, ko je bila lani kot delo iz zasebne zbirke razstavljena v muzeju v Goudi na zahodu države.

Prepoznali so jo na podlagi stare črno-bele poljske fotografije iz članka, ki je navajal, da so ob njej iz muzeja ukradli tudi skico Križanja Anthonyja van Dycka.

Motiv kmetice z žerjavico v eni roki in vrčem z vodo v drugi sicer ni le žanrska upodobitev, pač pa je ikonografsko povezana z nizozemskim pregovorom o dvoličnosti, ki pravi, da nikdar ne gre verjeti osebi, če nosi v eni roki vodo, v drugi pa ogenj.

Sliko so zasegli in prenesli v muzej v mestu Venlo na jugu države.

Nerodna čistilka, tajna služba in umor

Ozadje izginotja, kakršnega navajajo, je nedvomno presenetljivo. V muzeju v Gdansku so se ga zavedli, ko je čistilka aprila 1974 sliko pomotoma zbila s stene, čemur je sledila bridka ugotovitev, da ne gre za original, pač pa le za reprodukcijo iz revije.

Nekaj ​​dni pozneje so poljskega carinika, ki je prijavil nezakonit izvoz umetnin skozi pristanišče v Gdansku, menda celo ubili, malo preden bi ga zaslišala policija. Preiskava te smrti in izginotja slik je bila že kmalu zatem zaključena, so sporočili Poljaki, ki zdaj navajajo, da so bili v njeno izginotje vpleteni celo pripadniki tajne službe in da je arhiv o tedanjih preiskavah uničen. Nizozemska policija zdaj preiskuje, kako je slika pristala v zasebni nizozemski zbirki.

Brand je ob odkritju izjavil: »Ni veliko primerov odkritja nečesa, kar je izgubljeno pol stoletja. Dlje umetnino pogrešaš, večja je verjetnost, da je ne boš nikoli več videl … Bila je čista sreča, da je vse prišlo na svoje mesto.«

Pomembna umetniška dinastija

Pieter Brueghel se je sicer v umetnostno zgodovino zapisal z dodatkom mlajši, ker je bil najstarejši sin Pietra Brueghla starejšega (1525/30–1569), začetnika dinastije. Veliko je ustvarjal prav v maniri očeta in celo kopiral njegova dela, sicer pa je znan predvsem po upodobitvah kmečkega sveta, sakralnih kompozicijah in vizijah pekla ali hada.

Bil je brat Jana Brueghla starejšega ali tudi »Žametnega Brueghla« (1568–1625), njun oče pa je umrl, ko sta bila še otroka. Oče je s svojimi značilnimi krajinami in kmečkim žanrom dosegel slavo, a umrl na vrhuncu ustvarjanja in zapustil številčno omejen opus. Za Pietra Brueghla mlajšega pa to nikakor ne velja. Z njegovo delavnico povezujejo kar okoli 1400 slik. V naslednjih generacijah so sledili še drugi umetniki.