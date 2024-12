Umor, ki je potegnil na plan ameriške frustracije

Medtem ko so newyorški policisti tudi včeraj iskali moškega, ki je v sredo pred hotelom Hilton na 6. aveniji na Manhattnu ustrelil izvršnega direktorja družbe UnitedHealthcare Briana Thompsona, so se v ameriški družbi razvnele razprave o neizprosnosti zavarovalnic.

Podjetje, ki ga je predstavljal Thompson, velja za največjo zavarovalnico v Združenih državah Amerike ter eno največjih družb na svetu (po tržni kapitalizaciji nastopa v družbi podjetij, kot sta MasterCard in ExxonMobil) in med drugim »slovi« po tem, da vsako leto zavrne skoraj tretjino zahtevkov, kar je največ med vsemi zavarovalnicami v državi, poročajo ameriški mediji. Zaradi tega se je podjetje, pri katerem ima zavarovanje sklenjenih skoraj 50 milijonov Američanov, že spoprijemalo z javnim nadzorom in kongresnimi preiskavami zaradi zavračanja plačil zahtevkov zlasti starejšim udeležencem programov Medicare Advantage. Obtoženo je bilo tudi, da se je pri ugotavljanju, ali je zahtevano zdravljenje potrebno, opiralo na postopek, podprt z umetno inteligenco, ki je imel kar 90-odstotno stopnjo napak.

UnitedHealthcare »slovi« po tem, da vsako leto zavrne skoraj tretjino zahtevkov, kar je največ med vsemi zavarovalnicami v državi, poročajo ameriški mediji. FOTO: Eric Miller/Reuters

Čeprav je tragična smrt Briana Thompsona pretresla javnost in je vse od dogodka mogoče spremljati obsodbe nasilja, ni bilo zaznati prav nobene zadržanosti pri kritikah zavarovalnic. Komentarji na družbenih omrežjih odsevajo splošno družbeno frustracijo zaradi zdravstvenega sistema, zato se strokovnjaki bojijo, da bi lahko dogodek sprožil plaz napadov na zaposlene v zdravstvu in zavarovalništvu.

Ali je bil 50-letni izvršni direktor UnitedHealthcare, po poročanju medijev miren in zadržan človek, res tarča zaradi delovanja zavarovalnic, policija še ni mogla potrditi, je pa že kmalu po dogodku izjavila, da je bil napad ciljno usmerjen in načrtovan. Zamaskiranega storilca so med dejanjem posnele varnostne kamere, policija je razpisala denarno nagrado v višini 10.000 dolarjev za informacije, povezane z umorom, pozneje je objavila še fotografijo »osebe, ki jo iščejo«, na kateri je domnevni storilec, sicer pokrit s kapuco, kramljal z zaposleno v hostlu v New Yorku.

Policija je že včeraj objavila fotografijo »osebe, ki jo iščejo«, na kateri je domnevni storilec, sicer pokrit s kapuco, kramljal z zaposleno v hostlu v New Yorku. FOTO: NYPD/Reuters

Preiskovalci so med drugim našli naboje z napisi zanikati, braniti, odstaviti/zadržati (deny, defend, depose), kar bi lahko ponazarjalo prakse zavračanja zahtevkov v zavarovalniškem svetu. »Dlje ko odlašajo in zavračajo zahtevek, dlje lahko zadržijo denar,« je za AP besede v kontekst postavila Lea Keller iz odvetniške družbe Lewis and Keller, specializirane za poškodbe. Delay, Deny, Defend pa je naslov knjige Jaya Feinmana iz leta 2010, ki se poglobi prav v to, kako zavarovalnice obravnavajo zahtevke.