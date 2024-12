ZDA v iskanju morilca izvršnega direktorja največje zavarovalnice v državi

V ZDA odmeva tragičen dogodek, v katerem je bil Brian Thompson, izvršni direktor največjega zavarovalniškega podjetja v državi UnitedHealthcare, ustreljen pred vhodom v hotel, kjer je podjetje organiziralo dogodek. Policija je napad označila za »ciljno usmerjen«, storilec pa je po dejanju pobegnil z električnim mestnim kolesom. Nazadnje so ga opazili v Central Parku.

Posnetek zaslona nadzorne kamere, ki ga je objavila policija. FOTO: AFP

Potek dogodka in preiskava

Napadalec je 50-letnega Thompsona čakal pred hotelom, kjer se je odvijala letna investitorska konferenca podjetja. Na podlagi posnetkov nadzornih kamer je storilec približno deset minut pred napadom hodil v okolici hotela in se pogovarjal po mobilnem telefonu. Ob 6.45 je pristopil k Thompsonu, ki je bil na poti v konferenčno dvorano, in mu zadal več strelnih ran v hrbet ter nogo. Posnetki razkrivajo, da je orožje med napadom začasno zatajilo, vendar je napadalec hitro odpravil težavo in nadaljeval s streljanjem.

Ko je bil Brian Thompson izvršni direktor je zavarovalnica letno ustvarila več kot 100 milijard dolarjev prihodkov. FOTO: AFP

Policija je na kraju dogodka našla tri tulce in mobilni telefon, ki bi lahko pripadal storilcu. Napadalca so pred napadom opazili v bližnjem Starbucksu, kjer so ga kamere posnele v temnem plašču s kapuco, obraz pa mu je zakrivala temna maska. Kljub napredni tehnologiji nadzora, vključno s t. i. »digitalnimi sledmi«, ki jih pušča uporaba mestnih koles, osumljenca še niso identificirali. Preiskovalci raziskujejo tudi možnost, da je bil motiv za napad povezan z grožnjami, ki jih je Thompson prejel pred kratkim, verjetno zaradi njegove vloge v zdravstveni industriji.

Storilec je bil po mnenju mnogih dober z orožjem. Kljub temu, da mu je orožje zatajilo, ga je spretno popravil in ponovno začel s streljanjem. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Možni motivi: visoke stopnje zavrnitev pri zavarovalnih zahtevkih

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bil napad lahko posledica naraščajočega nezadovoljstva z delovanjem zavarovalnice UnitedHealthcare, ki je znana po visokih stopnjah zavrnitev zahtevkov za kritje zdravstvenih storitev.

United Healthcare je največja zdravstvena zavarovalnica v ZDA. FOTO: Stephen Maturen/Getty Images/AFP

Podjetje, ki velja za največjo zavarovalnico v Združenih državah Amerike, letno zavrne skoraj tretjino vseh zahtevkov, kar je največ med vsemi zavarovalnicami v državi. Te odločitve pogosto prizadenejo posameznike, ki se soočajo z resnimi zdravstvenimi težavami in katerih zdravljenje je lahko odvisno od odobritve zavarovanja. To nezadovoljstvo je v preteklosti že sprožilo grožnje in spore med zavarovanci ter korporacijo.



Družbeni in ekonomski vpliv

UnitedHealthcare, podružnica konglomerata UnitedHealth Group, ki je pod Thompsonovim vodstvom letno ustvarila več kot 100 milijard dolarjev prihodkov, je znana po vplivu na zdravstveni sistem v ZDA. Podjetje zaposluje več kot 140.000 ljudi.