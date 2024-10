Umrl fotoreporter Paul Lowe, znan po poročanju iz obleganega Sarajeva

Britanskega fotoreporterja Paula Lowa, znanega tudi po poročanju iz obleganega Sarajeva med vojno v Bosni in Hercegovini, so na začetku tedna našli mrtvega na pohodniški poti v gorovju San Gabriel v Kaliforniji. Kot je poročala policija, je bila smrt 61-letnega fotografa posledica vbodnih ran v vrat. Zaradi suma umora so aretirali njegovega 19-letnega sina, Emirja Abadzica Lowa.

Po podatkih policije se je incident zgodil okoli pol štirih popoldne na cesti Mount Baldy Road v bližini slapov Stoddard Canyon. Ko so prišli na kraj dogodka, je bil Paul Lowe že mrtev, so pa očividci opazili moškega, ki je odpeljal s kraja dogodka in bil nato nekaj kilometrov naprej udeležen v prometni nesreči, je povzel britanski Guardian.

Na novico o smrti večkrat nagrajenega fotoreporterja so se že odzvali na Kraljevem kolidžu v Londonu, kjer je bil gostujoči profesor za vojne študije, ter zapisali, da ga bodo zelo pogrešali.

»Bil je prijatelj, kolega in sodelavec, čigar delo je imelo velik vpliv pri opozarjanju na obleganje Sarajeva in obravnavi njegove zapuščine. Imeli smo čast sodelovati z njim pri več projektih, povezanih z umetnostjo in spravo. Njegova brezmejna energija, toplina, ustvarjalnost, pobuda in navdušenje so bili nalezljivi in edinstveno navdihujoči.«

O njegovi smrti so poročali tudi številni mediji v BiH, poklonili so se mu tudi na ambasadi Bosne in Hercegovine v Londonu.

Paul Lowe je objavljal v številnih mednarodno prepoznavnih publikacijah, med njimi revijah Time, Newsweek, Life, The Sunday Times Magazine, The Observer in The Independent. Njegove fotografije so poleg grozot iz vojne na območju nekdanje Jugoslavije v svet poslale tudi poročila o padcu berlinskega zidu, izpustitvi Nelsona Mandele, lakoti v Afriki in uničenju Groznega.

Njegova knjiga Bosnians (Bosanci), v kateri je dokumentiral deset let vojne in povojnih razmer v BiH, je izšla aprila 2005, fotografije pa je prispeval tudi v številne druge publikacije.

Med zadnjimi objavljenimi kompilacijami je bila fotozgodba z naslovom My best shot (Moj najboljši posnetek), objavljena predlani v Guardianu, ki je vsebovala fotografije otrok, ki so se igrali sredi obleganega Sarajeva in so že s tem, da so šli na ulico za majhno zadovoljstvo pri brcanju žoge tvegali svoja življenja. »Prav neverjetno je bilo, da se je to dogajalo v glavnem mestu države v Evropi,« je takrat komentiral za britanski medij.