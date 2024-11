Umrla najstarejša članica japonske cesarske družine

Umrla je najstarejša članica japonske cesarske družine, princesa Juriko, svakinja cesarja Hirohita. Stara je bila 101. Vzroka smrti niso sporočili, japonski mediji pa pišejo, da je umrla zaradi pljučnice.

Juriko, rojena 4. junija 1923 kot aristokratinja, se je pri 18 letih poročila s princem Mikaso, Hirohitovim mlajšim bratom in prastricem sedanjega cesarja Naruhita, nekaj mesecev pred začetkom druge svetovne vojne. Potem ko je bila cesarska rezidenca požgana v ameriškem bombardiranju Tokia v zadnjih mesecih vojne leta 1945, je z možem in hčerko nekaj mesecev živela v zavetišču.

Juriko je vzgojila pet otrok, tri sinove in dve hčerki, in podpirala moževo raziskovanje zgodovine Bližnjega vzhoda, obenem pa opravljala svoje uradne dolžnosti in sodelovala pri človekoljubnih dejavnostih. Princ Mikasa je leta 2016 umrl pri 100 letih starosti. »Ko sem vzgajala svoje otroke, je bila japonska družba še vedno v težkem obdobju po drugi svetovni vojni,« je dejala ob svojem 100. rojstnem dnevu v izjavi, ki jo je objavila japonska agencija.

Konservativni sistem

Preživela je moža in tudi tri sinove. Juriko je kot stoletnica živela zdravo, preden je marca doživela možgansko kap in pljučnico. Zjutraj je uživala v telovadbi, medtem ko je na televiziji gledala fitnes program, navaja CNN po japonski agenciji. Prav tako je še naprej brala številne časopise in revije ter uživala v gledanju novic in baseballa na televiziji. V sončnih dneh je sedela na vrtu palače ali pa so jo vozili v invalidskem vozičku.

Zakon o cesarski hiši iz leta 1947 v veliki meri ohranja konservativne družinske vrednote in dovoljuje samo moškim, da prevzamejo prestol, članice kraljeve družine, ki se poročijo z meščani, pa prisili, da izgubijo svoj kraljevski status.

Najmlajši moški član cesarske družine, princ Hisahito - nečak aktualnega cesarja Naruhita - je trenutno zadnji dedič. Vlada razpravlja o tem, kako ohraniti stabilno nasledstvo. Hisahito je edini moški naslednik cesarske družine. Septembra je dopolnil 18 let, uradno slovesnost ob vstopu v odraslost pa so prestavili na leto 2025, da bi lahko zaključil šolanje.