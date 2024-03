Uradnik vohunil za Cristianom Ronaldom

V Italiji odmeva afera o nezakonitem dostopanju do zasebnih finančnih informacij in sodnih dokumentov o več kot sto osebah, med katerimi so obrambni minister Guido Crosetto, nogometaš Cristiano Ronaldo in partnerica pokojnega Silvia Berlusconija. Do informacij naj bi dostopal uslužbenec finančne policije, ki je nekatere tudi posredoval novinarjem.

Škandal sega v leto 2022, ko je italijanski časnik Domani razkril, da je Crosetto - takrat na novo imenovani minister za obrambo - med letoma 2018 in 2021 zaslužil približno 2,3 milijona evrov od poslovanja z orožarskimi podjetji, kar je sprožilo ugibanja o morebitnem navzkrižju interesov.

Crosetto se je na poročanje časnika pritožil, preiskava, ki je sledila, pa je pripeljala do Pasquala Striana, uslužbenca italijanske finančne policije Guardia di Finanza, ki je delal tudi za nacionalni direktorat za boj proti mafiji (DNA).

Preiskovalci so ugotovili, da je Striano med novembrom 2019 in novembrom 2022 v uradnih podatkovnih bazah opravil več deset tisoč iskanj. Številna so bila le del njegovega dela, a je tožilec Raffaele Cantone v četrtek opozoril, da njegova ekipa preiskuje okoli 800 morebitnih spornih iskanj v zvezi s 165 osebami.

Dodal je, da je Striano obtožen nezakonitega dostopanja do informacij in njihove objave. Preiskava je usmerjena tudi proti tožilcu Antoniu Laudatiju, ki je osumljen, da je Striana večkrat zaprosil za informacije, in proti štirim novinarjem. Trije od njih sodelujejo s časnikom Domani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanski časnik je sporočil, da je trojica med drugim obtožena razkrivanja skrivnosti, za kar jim grozi pet let zapora. Preiskavo je označil kot grožnjo svobodi tiska.

Na škandal so se ogorčeno odzvali tudi številni politiki v Italiji. »Zelo resno je, da v Italiji obstajajo uradniki, ki svoj čas namenjajo za kršenje zakona s preverjanjem navadnih državljanov in posredovanjem teh informacij novinarjem. Takšna uporaba podatkovnih zbirk nima nobene zveze s svobodo tiska,« je dejala italijanska premierka Georgia Meloni.

Desna stranka Liga podpredsednika italijanske vlade Mattea Salvinija je medtem prepričana, da gre za »nezakonito vohunjenje v sovjetskem slogu«. Vodja levosredinske Demokratske stranke Elly Schlein pa je dejala, da gre za »škandal brez primere«. Ključnega pomena je, da se takšne stvari ne ponovijo, je dodala.