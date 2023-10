Obramba medijev pred politiko in špijoni

V nadaljevanju preberite:

Evropski akt o svobodi medijev je namenjen zaščiti njihove neodvisnosti, obrambi pred vpletanjem politike in transparentnosti lastništva. S tem dokumentom bo EU sploh prvič urejala medijsko področje na stari celini. Podpredsednica evropske komisije Věra Jourová je lani dejala, da so bile razmere v Sloveniji v času vlade Janeza Janše povod za njegovo pripravo.

V osnovnem predlogu evropske komisije države ne bi smele namestiti vohunskih programov v naprave, ki jih uporabljajo novinarji. Izjema bi bili vzroki za nacionalno varnost ali preiskave najhujših kaznivih dejanj, denimo terorizma. Kljub temu so se države članice, ko so sprejemale svoje stališče o aktu, zavzele za intenzivnejši nadzor novinarjev in njihovih virov, ki bi morali biti zaščiteni kot svetinja.