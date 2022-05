Vojna v Ukrajini ni šah, vendar je črno-bela

Eden največjih šahistov vseh časov in hkrati eden največjih kritikov ruskega predsednika Putina je takoj po ruskem vdoru v Ukrajino napisal odprto pismo, v katerem je bil zelo neposreden: »V četrtek zgodaj zjutraj je Nemčija napadla Ukrajino. Napadle so jo tudi Nizozemska, Italija, Francija, Velika Britanija in vse druge države, ki so v zadnjem desetletju podpirale vojni stroj ruskega diktatorja Vladimirja Putina. Rakete, ki so zadele Harkov, helikopterji, ki napadajo letališče blizu prestolnice Kijev, vsaka krogla ruskega napadalca, vse je bilo kupljeno z denarjem svobodnega sveta.«

Kasparov, ki Rusijo in zdaj vojno v Ukrajini spremlja od daleč, od leta 2013 namreč živi v ZDA in je uspešen poslovnež, strokovnjak za umetno inteligenco in kibernetsko varnost, je že v preteklosti večkrat poudaril, da se ne bo ustavil v boju proti ruskemu režimu. Na vprašanje, ali se bo kdaj vrnil v Rusijo, pa je lani za Guardian odgovoril: »V čem je smisel mučeništva? Če ostanem tukaj, lahko naredim veliko več.«

Opozicijski voditelj Gari Kasparov junija 2007 na protestnem shodu skozi Sankt Peterburg. FOTO: Alexander Demianchuk/Reuters

Kasparov vsa zadnja leta ponavlja, da si Zahod zatiska oči v zvezi z Rusijo, v ozadju so veliki poslovni interesi in apatija. Putinov režim dobro pozna. Že kmalu po Putinovi izvolitvi leta 2000 se je namreč postavil na stran opozicije, leta 2007 ga je ta tudi izbrala za svojega predsedniškega kandidata. A je oblast vse poskuse opozicije že v kali zatrla. Ko pa je nekajkrat končal v zaporu, med drugim so ga aretirali tudi med protesti proti zaporni kazni za ruske pankerice Pussy Riot, je Rusijo zapustil. Danes živi v New Yorku, je tretjič poročen in ni čisto prepričan, ali bi raje živel pod Putinom ali sovjetskim komunizmom v 70. letih. Sedanji režim se mu zdi celo bolj agresiven in nevarnejši od sovjetskega politbiroja.

Mesec dni po začetku vojne je v novem odprtem pismu spomnil na svoj zapis iz leta 2014, ko je ob ruskem zavzetju Krima zapisal Ustavite tega človeka. »Putin ni bil ustavljen in diktatorji se ne ustavijo, dokler niso ustavljeni.« Ta vojna se ne bo zares končala, dokler je Putin na oblasti, še piše Kasparov. »Mora biti popolnoma izoliran, brez poti nazaj. Njegove poveljnike, pajdaše in navadne Ruse je treba prisiliti, da izbirajo med normalnim življenjem in življenjem pod Putinom. Čas je, da živimo v skladu z ideali, zaradi katerih umirajo Ukrajinci. S tem ne bomo samo pomagali rešiti Ukrajino, ampak bomo rešili sebe.«

Številni ljubitelji šaha se še spomnijo dvobojev z Anatolijem Karpovom, ki naj bi bil ljubljenec Kremlja. FOTO: Stringer Reuters

Zima je že tu

Gari Kasparov je bil rojen leta 1963 v Bakuju, prestolnici Azerbajdžana, ki je bil takrat del Sovjetske zveze. Pri šestnajstih letih je postal mladinski svetovni prvak, svetovni prvak pa je bil med letoma 1985 in 2000. Številni ljubitelji šaha se še spomnijo dvobojev z enajst let starejšim Anatolijem Karpovom, ki naj bi bil ljubljenec Kremlja. Rekord za najvišji ratinški dosežek vseh časov je bil njegov do leta 2013, ko ga je presegel Magnus Carlsen.

Leta 1997 je izgubil partijo proti računalniku. FOTO: Stan Honda/AFP

Ko se je leta 2005 umaknil iz tekmovalnega šaha, je izdal odmevno serijo knjig, ki je pokrivala vse svetovne šahovske prvake, knjiga Kje se konča strojna inteligenca in začne človeška ustvarjalnost iz leta 2017 je nastala kot samoterapija po porazu, ki ga je doživel proti IBM-ovemu superračunalniku leta 1997. Še naprej je sodeloval na ekshibicijskih tekmah in treniral druge igralce, hkrati pa začel svoj boj proti aktualni ruski oblasti z Vladimirjem Putinom na čelu in se zavzemal za uvedbo demokracije.

Pred tedni je Kasparov govoril na konferenci Ted. Vojna v Ukrajini ni šah, vendar je črno-bela. To je vojna dobrega proti zlu. Podprite Ukrajino v boju proti zlu. FOTO: TED

Leta 2005 je ustanovil civilnodružbeno gibanje Združeno civilno fronto, leta 2006 je bil eden od vodilnih akterjev široke koalicije političnih strank, ki je tvorila Drugo Rusijo, skupino, ki jo je skupaj držal cilj odstraniti Putina z oblasti. Leta 2015 je objavil knjigo Zima prihaja (imamo jo tudi v slovenščini), v kateri piše, da je ruski predsednik najnevarnejši človek na svetu. Na vprašanje, kdo ga bo ustavil, nima čisto pravega odgovora, a mnogi so prepričani, da je ukrajinsko vojno natančno napovedal. Da je tista zima zdaj tu. Pred tedni je govoril na konferenci Ted. Povedal je, da so mu mnogi po šahovski upokojitvi rekli: »​Gari, politika ni šah! Ni črno-bela!« To je res, pravi Kasparov, »vojna v Ukrajini ni šah, vendar je črno-bela. To je vojna dobrega proti zlu. Podprite Ukrajino v boju proti zlu.«