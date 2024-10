V Nemčiji lani rekordni prihodki od davka na pse

Prilivi od nemškega lokalnega davka, ki ga morajo plačevati lastniki psov, so se lani povzpeli na novo rekordno višino. Skupaj so znašali okoli 421 milijonov evrov, kar je 1,6 odstotka več kot leto prej, so pred kratkim sporočili iz nemškega statističnega urada Destatis. V zadnjem času so se v Nemčiji zvišali tudi drugi stroški lastništva psov.

Davek na pse je v Nemčiji občinski davek, pri čemer vsaka občina posebej določi njegovo višino. Večinoma se giblje okoli 100 evrov na psa na leto, marsikje pa je njegova višina odvisna od števila psov v gospodinjstvu ali pasme.

Po podatkih statističnega urada se prihodki od davka na pse v zadnjem desetletju vztrajno večajo. Leta 2013 se jih je v občinske blagajne nateklo 299 milijonov evrov, do leta 2023 pa se je ta znesek povečal za 41 odstotkov.

Vse višje tudi vzdrževanje psov

Po ugotovitvah Destatisa so se v zadnjem obdobju močno povečali tudi drugi stroški vzdrževanja psov. Pasja in mačja hrana sta se na primer lani v Nemčiji povprečju podražili za 16,9 odstotka, kar je precej nad skupno stopnjo inflacije, ki je bila pri 5,9 odstotka.

V nemških gospodinjstvih naj bi lani po ocenah različnih združenj hišnih ljubljenčkov, ki jih je povzela nemška tiskovna agencija dpa, živelo okoli 10,5 milijona psov.