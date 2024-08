Najboljša rešitev je ustrezno velik transportni boks

V nadaljevanju preberite:

Hišni ljubljenčki nas spremljajo pri različnih aktivnostih. Predvsem psi so pogosto sopotniki tudi v avtomobilu, kjer morajo biti ustrezno zavarovani. Zato ni vseeno, kako jih prevažamo, saj z nekaterimi načini tvegamo plačilo kazni za kršitev prometne zakonodaje.

Zakon o pravilih cestnega prometa je tisti, ki obravnava prevoz domačih živali in določa, da morajo biti domače živali (psi, mačke, druge večje živali), ki se prevažajo v delu motornega vozila, namenjenem za prevoz potnikov oziroma prtljage, ustrezno zavarovane. Kako poskrbeti za to, da bo žival med prevozom zavarovana, zakon podrobneje ne določa. Kršitev omenjene določbe nas po besedah predstavnikov policije stane 40 evrov. »Leta 2022 smo obravnavali 858 tovrstnih prekrškov, lani 563, letos do 20. avgusta pa smo ugotovili 412 prekrškov. Glede na navedeno se stanje pri prevozu hišnih ljubljenčkov v motornih vozilih od leta 2022 izboljšuje,« pravijo na policiji.