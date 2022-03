V skrivnostnem krogu črke Z

Črka Z na vojaških vozilih ruske vojske, na fasadah moskovskih blokov, na vetrobranskem steklu avtomobilov, na reklamnih panojih v ruskih mestih. Z na dresu ruskega telovadca, Z-formacija bolnih otrok pred bolnišnico v Kazanu, poslanec ruske dume z bedžem in črko Z ... Družbena omrežja so preplavljena z latinično črko Z, ki ne obstaja v cirilični abecedi, a je tako rekoč čez noč postala proruski simbol vojne v Ukrajini.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Vojaški analitiki so oznako prvič opazili na vojaških vozilih ruske vojske, ki so se valila proti meji z Ukrajino že nekaj tednov pred začetkom vojne. A ne gre samo za črko Z, čeprav je najpogostejša, pač pa tudi za O, X, A in V. Naslikane so z belo barvo, okvirjene s kvadrati, trikotniki in drugimi oblikami. Skrivnostni vojaški simbol je kot znak podpore ruski strani takoj dobil številne interpretacije: da Z pomeni zmago (»Za pobedy«​) ali zahod (»Zapad«​), ukrajinskega predsednika Zelenskega, V pa Vladimirja Putina. Po dnevih ugibanj je rusko obrambno ministrstvo na svojem instagramu objavilo, da Z pomeni zmago, V pa moč resnice ali nekaj podobnega. A kot piše britanski Guardian, je tri dni po invaziji ruska državna televizija RT zagnala propagandno kampanjo in v podporo ruskim vojakom začela prodajati majice, kape, priponke s črko Z, postavili pa so tudi reklamne panoje v velikih mestih po Rusiji. Debata o skrivnostni črki se je preselila celo v varnostni svet Združenih narodov, kjer je ukrajinski veleposlanik dejal, da Z v resnici pomeni zveri.

Tudi na stadionu Lužniki v ruski prestolnici, kjer so pred dnevi obeležili 8. obletnico pridružitve Krima, so bili transparent s črko Z. FOTO Pavel Bednyakov/AFP

Po tednih špekulacij, ko so vojaški strokovnjaki ponavljali, da gre le za identifikacijske oznake, je ruski Z že postal »meme, ki ga je sproducirala ruska država«, kot je za New York Times dejal rusko-ameriški medijski analitik Vasilij Gatov. Ali kot je za BBC povedala predavateljica slovanskih študij na Univerzitetnem kolidžu v Londonu Aglaya Snetkova: To je močan in zlahka prepoznaven simbol, v propagandi se najpreprostejše stvari najhitreje razširijo.

Kaj je res?

Kot pojasnjuje profesor Blaž Podlesnik, ki na filozofski fakulteti predava rusko zgodovino in kulturo, je stvar celo malce smešna. »V osnovi gre namreč za povsem banalne tehnične vojaške oznake. Ko se je izkazalo, da stvari ne gredo po ruskih načrtih in da bo treba s propagando strniti vrste doma, so ruski propagandisti prišli na idejo, da bi črki V in Z uporabili kot znake provojne propagande, zato so v začetku marca ponudili razlago z reklamnimi slogani 'Za zmago' ter 'Moč je V resnici' in 'Nalogo bomo izVršili'. A zdaj je že mogoče brati razlage šarlatanskih ruskih kulturologov in zgodovinarjev, ki dokazujejo, da gre za prastare ruske pravoslavne simbole. Vendar v tem ni nič resnice.«

Latinična črka Z je kot znak podpore ruski strani takoj dobila številne interpretacije. FOTO: Afp

Tudi politolog Anton Bebler poudarja, da gre za oznake ruskih vojaških vozil, saj ukrajinska in ruska vojska uporabljata skoraj enaka vojaška vozila, pri čemer Ukrajinci svoja označujejo z rumeno barvo. Prevajalec številnih ruskih del Borut Kraševec pa pravi, da sta se črki Z in V na ruskih vojaških vozilih pojavili že pred to vojno in sta v resnici označevali zahodno (zapad) in vzhodno (vostok) skupino vojske.