Vaša nova najljubša zobna krema, ki to ni

Znanstveniki napovedujejo, da jih bomo do leta 2025 proizvedli celo trikrat toliko, zato se vedno več posameznikov in podjetij usmerja v trajnostno proizvodnjo, s katero ustvarjajo manj ali celo nič odpadkov.

Trajnostni nadomestek zobne kreme v tubi

Lep primer znamke, ki ustvarja z mislijo na okolje, je Alternative+. Ustvarila sta jo Jan Habat in Domen Nemanič, mlada podjetnika 6. sezone Štartaj Slovenija. S svojim inovativnim izdelkom omogočata negovane nasmeške, ne da bi s tem dodatno obremenjevala okolje. Letno namreč ljudje zavržemo približno 1,5 milijarde embalaž zobne kreme, zato sta se podjetnika odločila, da bosta s svojim izdelkom skušala prispevati k zmanjšanju te številke.

Ustvarila sta zobno kremo v tabletkah Alternative+, ki služi kot trajnosten naraven nadomestek zobne kreme v tubi. Zobna pasta v tabletkah v štirih različicah je na voljo v okolju prijaznih steklenih kozarčkih z aluminijastim pokrovčkom. Aluminij je mogoče reciklirati tako rekoč v neskončnost, hkrati pa njegov postopek recikliranja v primerjavi z drugimi materiali zagotavlja velik prihranek energije.

FOTO: Aljoša Rebolj

Negovan nasmešek

Poleg tega, da zobne tabletke Alternative+ ne obremenjujejo okolja, so prijazne tudi do naših teles. Njihova trdna struktura omogoča edinstveno formulo, ki ne vsebuje parabenov, sulfatov, barvil in gostilcev, ki jih najdemo v zobnih kremah v tubi in so za nas lahko škodljivi. Narejene so iz naravnih sestavin in natrijevega flourida, ki igra pomembno vlogo pri ohranjanju zdravih zob. Zobne tabletke tako zagotavljajo kakovostno in učinkovito ustno nego za vso družino.

Uporaba Alternative+ je preprosta. Tabletko v ustih prežvečite in si umijete zobe z mokro zobno krtačko. Med ščetkanjem bo nastala mehka pena, s katero si boste zobe umili na učinkovit in enostaven način.

Zobna krema v tabletkah Alternative+ je na voljo v štirih različicah: aktivno oglje, limona, meta in otroška različica z okusom jagode. Najdete jih ekskluzivno v trgovinah Interspar in v izbranih trgovinah Spar po vsej Sloveniji!

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija