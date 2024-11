Več kot milijon dolarjev za banano na steni

V nadaljevanju preberite:

Banana italijanskega velemojstra umetnosti, trga in samopromocije Maurizia Cattelana se vrača na sceno. Na finančno, dražbeno prizorišče v novembru, ki je v vsakoletnem koledarju tradicionalno čas najpomembnejših jesenskih dražb umetnin.

Pričakujejo, da bo njena prodaja na dražbi 20. novembra v New Yorku presegla milijon ameriških dolarjev in s tem spet potrdila, da investiranje visokih zneskov na področju sodobne umetnosti nikakor ni odvisno od, denimo, vizualne in likovne kakovosti tega, kar je naprodaj.

Niti ni treba, da je naprodaj predmet. Lahko je le certifikat.

Cattelanova banana je le ideja, domislica, izvirno so pravo banano že zdavnaj pojedli, in če jo bo kupec hotel znova in znova razstavljati, bo moral vselej kupiti novo. Mimogrede, domislica je opremljena z zgovornim naslovom Komik (Comedian), za njeno rojstno letnico navajajo leto 2019.

Naprodaj bo pri avkcijski hiši Sotheby's, kupec pa bo z dražbe lahko odnesel le en primerek sveže banane in eno rolico lepilnega traku, ob čemer bo dobil še navodila za vsakokratno namestitev banane na zid in certifikat. In sploh ne bo edini, ki bo smel avtorizirano lepiti banane po zidovih; Cattelan si je namreč to delo zamislil v ediciji treh primerkov s prav toliko certifikati, dražili pa bodo le enega od njih.