Velika gneča v plesni dvorani na prostem

Na Dunaju je v zadnjih dneh leta ogrom­no turistov, letošnje leto pa že velja za dunajski turistični rekord, ki je presegel številke izpred pandemije. Več območij za pešce v zgodovinskem mestnem jedru je zaradi gneče skoraj neprehodnih: množice se valijo na trgu Stephansplatz pri katedrali sv. Štefana, na sosednjem Grabnu, pa tudi na Kärntner Straße​, ki vodi od Stephansplatza do Državne opere in bulvarja Ring. Na podzemnih postajah te dni izstopajo iz vlakov reke Američanov, Italijanov, Britancev, Špancev, Francozov, Poljakov, Švicarjev, Romunov ... Močno se je povečalo število turistov iz Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov.

Po terorističnem napadu v nemškem Magdeburgu so varnostni organi po Avstriji povečali prisotnost na božičnih sejmih in drugih večjih zborovanjih. FOTO: Reuters

Valček na Grabnu

Po ocenah je bilo na pragu letošnjega leta na tako imenovani Dunajski silvestrski trasi med številnimi koncertnimi odri v mestnem središču skupaj okoli 800.000 ljudi. Letos jih bo verjetno še več. Program na odrih – od trga Feyung, skozi Am Hof, Graben, Stephansplatz, Kärntner Straße, do trga Neue Markt – se bo začel jutri ob 14. uri in bo trajal do 1. januarja do 2. ure zjutraj. Dunajske plesne šole ponujajo kratke tečaje plesanja valčka na Grabnu, kar je dolgoletna ­tradicija.

Prvič delo

skladateljice Tudi z novoletnim koncertom Dunajskih filharmonikov bodo zaznamovali 200. obletnico rojstva Johanna Straussa mlajšega. Največja novost bo izvedba prve skladbe v zgodovini teh koncertov, ki jo je napisala ženska. Valček Ferdinandus je namreč leta 1848 skomponirala takrat šele dvanajstletna Constanze Geiger, čudežni otrok. Skladati je začela pri devetih letih, skupaj napisala 72 skladb, od tega 13 valčkov, šest polk, osem maršev ... Dirigent Riccardo Muti in violinist Daniel Froschauer, predsednik upravnega odbora Dunajskih filharmonikov, pravita, da se Ferdinandus odlično ujema s programom novoletnega koncerta.

V kulturnem smislu je leto 2025 v Avstriji razglašeno za Straussovo, saj bo 25. oktobra minilo 200 let od rojstva kralja valčka Johanna Straussa mlajšega. Uprizoritvi Straussove operete Netopir jutri zvečer in v sredo sta v Državni operi že dolgo razprodani. Netopir je ta dva večera tudi na sporedu Narodne opere, druge največje dunajske operne hiše. Na velikem trgu pred dunajsko mestno hišo bo sloviti avstrijski bobnar in multitolkalec Martin Gruber z velikim orkestrom (sto glasbenikov) jutri opolnoči izvedel znamenit Straussov valček Na lepi modri Donavi v novem aranžmaju. Seveda so dela Johanna Straussa mlajšega v tem letnem času tudi na repertoarju vseh večjih dunajskih in avstrijskih koncertnih dvoran in so nepogrešljiv del novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov, ki ga 1. januarja spremlja ves svet.

Absolutne varnosti ni

Po terorističnem napadu v nemškem Magdeburgu so varnostni organi po Avstriji povečali prisotnost na božičnih sejmih in drugih večjih zborovanjih. Na številnih mestih so postavljeni stebri in ovire, tajna služba je sporočila, da nimajo informacije, da bi Dunaj lahko bil tarča terorističnega napada, kot se je zgodilo poleti, ko so odpovedali koncerte Taylor Swift. Javnost se mora zavedati, da absolutne varnosti ne more zagotoviti nihče, so dodali. Ob tem so spomnili, da je bila v Avstriji od 7. oktobra 2023, ko je palestinski Hamas iz Gaze napadel Izrael, uradna stopnja nevarnosti terorizma dvignjena na četrto, kar pomeni 'visoka do zelo ­visoka'.

Dunajske filharmonike bo na novoletnem koncertu vodil dirigent Riccardo Muti, ki zaznamuje tudi pol stoletja tesnega prijateljstva z orkestrom. FOTO: Max Slovencik/AFP

Božič na Dunaju je minil brez nasilja, silvestrovo pa gotovo ne bo brez pirotehničnih pripomočkov. Uradni ognjemeti so na Dunaju pogosti (posebno lep je tisti v parku Prater), prav tako pokanje petard. Čeprav so nekatera, manj nevarna pirotehnična sredstva dovoljena tudi za širšo uporabo, je prepovedana njihova uporaba blizu mest, kjer je več ljudi. Lani je policija v Avstriji podala skoraj 1700 prijav in izterjala 109 glob zaradi ne­upoštevanja teh predpisov. Na policijski upravi so poudarili, da nezakonito pridobljene rakete za ognjemet in petarde pogosto vsebujejo nevarno razstrelivo. Tudi zdravstveno osebje na dunajskih urgent­nih klinikah ima na silvestrovo veliko dela zaradi poškodb.