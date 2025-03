Konec meseca bo s položaja kreativne direktorice modne hiše Versace sestopila Donatella Versace, ki je po umoru starejšega brata Giannija zadnjih 27 let krojila podobo znamke. A to ne pomeni, da se poslavlja od modne hiše, ki je bila do leta 2018 v večinski družinski lasti. Ostaja glavna ambasadorka Versaceja, med drugim bo skrbela za filantropijo in kreacije na rdeči preprogi.

Donatella Versace bo ostala Versacejeva najbolj goreča zagovornica, čeprav je kot modna ikona per se leta 2015 nastopila celo v oglasu za Givenchy, v kar je privolila zaradi svojega prijatelja, tedanjega kreativnega direktorja Riccarda Tiscija.

S svojo pojavo, peroksidno blond lasmi, visokimi petami in vpadljivimi prstani je bila vselej utelešenje sloga znamke Versace, tega je krojila, še ko je bil kreativni direktor njen brat Gianni Versace. Ko je v Milanu, kjer je začel kariero kot samostojni oblikovalec že leta 1972, šest let zatem odprl prvi butik, je Donatella ravno končala študij jezikov na firenški univerzi in se mu pridružila pri modnem poslu (v njem je bil tudi najstarejši brat Santo).

Bratove smrti ni mogla preboleti, bila je njegova senca, tesno sta bila povezana tako v službi kot zasebno. FOTO: Reuters

Čeprav jo je modni tisk v tistem času pogosto označeval za njegovo muzo, ki da nič ne dela in le poseda v foteljih modne palače, je v predlanskem pogovoru za Harper's Bazaar dejala, da je bila ona tista, ki je priganjala brata, ga silila v drznejše kroje, krajša krila, višje pete, poleg tega je bila pristojna za oblikovanje modnih dodatkov in tudi Versacejeve znamke Istante.

Priznava mu, da je bil modni revolucionar, kar je ustvarjal v začetku 90. let, je bilo buržoazno in zelo vpadljivo (za njegovimi prepoznavnimi, zdaj že kultnimi vzorčastimi srajcami še danes po portalih rabljenih oblačil brskajo modni navdušenci). Vladala je moško naravnana družba, v modi so bili kostimi nevsiljivih barv, čevlji z nizko peto, ženske z modno dikcijo biti eleganten in šik po njenem niso bile osvobojene, temveč konservativne in neseksi. Sama ga je spodbujala, naj to spremeni in pripomore k slavljenju ženskega telesa, k izkazu prave ženske osebnosti. To pa je med drugim storil s tem, da je po njenih besedah kot prvi v zgodovini mode uporabil seksapilne usnjene pasove za večerne obleke.

Po umoru starejšega brata Giannija je zadnjih 27 let krojila podobo modne znamke Versace.

Hotela je okrepiti vlogo žensk

Giannijeva smrt 15. julija 1997 – ko se je vračal z jutranje kave, je umrl pod streli Andrewa Cunanana pred svojo vilo v Miami Beachu na Floridi – je bila zanjo tako brutalna, da je leta živela v stanju šoka (že prej je bila odvisnica od kokaina, nato je leta 2005 odvisnost uspešno premagala).

Bratove smrti ni mogla preboleti, bila je njegova senca, tesno sta bila povezana tako v službi kot zasebno, je pripovedovala v intervjuju za Vogue Italia marca predlani, ko so ji posvetili naslovnico. Tudi kreativna direktorica modne hiše je postala, ker je brata morala zamenjati. Tedanji časi Versacejevi estetiki – več je več – niso bili več naklonjeni, in tudi ko se ozira na svoje začetne kolekcije, jih ne vidi kot lepe, včasih se zgrozi ob fotografijah, saj je poskušala slediti minimalističnemu slogu, ki pa ni bil njen.

Modna revija Haute Couture jesen/zima 2016-2017 za Atelier Versace v Parizu. FOTO: Reuters

Hotela pa je okrepiti vlogo žensk in hotela je spremeniti splošno dojemanje znamke Versace – iz »poglej me« v ​​»poslušaj me«. Ko je postala kreativna direktorica, si je prizadevala, da bi bile stvari nekoliko bolj prefinjene, z manj barvami in manj potiski, od koktajl oblek in slavnih osebnosti je fokus obrnila h kosom, ki so primerni predvsem za nošenje podnevi, a to po njenih besedah v tistem času ni bilo tako preprosto, kot bi si mislili. Prepričana je, da morajo oblačila vlivati ​​pogum in poskrbeti, da se počutiš »nekaj več«. »Ker smo ženske že tako 'nekaj več',« pravi. Svoje delo je posvetila temu, da bi se ženske skozi modo počutile čutne, močne in svobodne. Velik vzor ji je bila njena mama – šivilja, je večkrat poudarila.

Spisala zgodovino, enakovredno bratovi

FILE PHOTO: Presenter and nominee Jennifer Lopez shows off her latest fashion at the 42nd annual Grammy Awards in Los Angeles February 23, 2000. Lopez was nominated for Best Dance Recording for her song "Waiting For Tonight". REUTERS/Mike Blake/File Photo Foto Mike Blake Reuters

Čeprav so mnogi pričakovali, da se na čelu znamke ne bo dolgo obdržala, je do danes spisala zgodovino, enakovredno tisti, ki jo je spisal njen brat. Njene kreacije so nosile oziroma jih nosijo mnoge slavne in bogate, med njimi Britney Spears, Beyoncé, Angelina Jolie, Taylor Swift, Lady Gaga, Anne Hathaway, med zadnjimi sodelovanji je tisto z Duo Lipa, ena najbolj znanih oblek, ki je že zgodovinska in je postala viralna, je obleka jungle (džungla) iz kolekcije pomlad/poletje 2000, ki jo je istega leta imela na sebi Jennifer Lopez, ko je prejela svojega prvega grammyja.

Donatella je bila tista, ki se je domislila enega ikoničnih trenutkov, ko je v iztek Versacejeve modne revije jeseni 1991 poslala legendarne manekenke – Lindo Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell in Cindy Crawford, ki so družno stopile po modni brvi in prepevale uspešnico Georgea Michaela Freedom. Na prvi pogled to ni nič posebnega, toda njena zamisel je bila unikatna v tem, da je v časih, ko je vladala jasna ločnica med manekenkami, ki so bile slavne iz modnega tiska, in tistimi, ki so bile znane z modnih revij, zvezdnice modnega tiska poslala na modno brv. Kot je povedala v več intervjujih, jih je s to nalogo zelo prestrašila.

Na modni reviji Versace septembra 2019 v Milanu je Jennifer Lopez nastopila v nekoliko spremenjeni različici prvotne obleke džungla. FOTO: Alessandro Garofalo Reuters

Christy Turlington jo je spraševala, kako je pravzaprav treba hoditi po modni brvi, Donatella pa jih je mirila, naj hodijo, kot hodijo doma, naj se ne obnašajo kot manekenke in naj bodo preprosto one same. To je ponovila ob 30. obletnici Giannijeve smrti in kolekciji pomlad/poletje 2018, ko je angažirala Carlo Bruni, Claudio Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford in Heleno Christensen in jih po navdihu bratovega ustvarjanja oblekla v dolge obleke iz kovinske mreže.

Donatella je bila tista, ki se je domislila enega ikoničnih trenutkov, ko je v iztek Versacejeve modne revije jeseni 1991 poslala legendarne manekenke. To je ponovila ob 30. obletnici Giannijeve smrti in kolekciji pomlad/poletje 2018, ko je angažirala Carlo Bruni, Claudio Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford in Heleno Christensen. FOTO: Stefano Rellandini Reuters

Navdušuje tudi milenijce

Danes rada dela s sestrama Gigi in Bello Hadid pa Kendall Jenner, tudi mnogi njeni oboževalci so pripadniki milenijske generacije, prijateljuje s prijatelji hčere Allegre in sina Daniela, na instagramu ima več kot 12 milijonov sledilcev, mladi jo ustavljajo na ulici, a kot vedno znova poudarja, se temu čudi, v tem pogledu ni slišati samozavestna, ne šteje se med zvezdnice, čeprav je že desetletja članica zvezdniških družabnih krogov. Ne gre prezreti njene naklonjenosti drugačnosti in vključevalnosti.

Na predstavitvi kolekcije pomlad/poletje 2021 so pritegovale pozornost manekenke zajetnejše postave Alva Claire, Precious Lee in Jill Kortleve. Modna hiša Versace je predlani z ameriškim združenjem modnih oblikovalcev (CFDA) zagnala program štipendij in mentorstva za pomoč mladim študentom LGBTQ+ in ustvarjalcem pri vstopu v modno industrijo, oblikovalka in modna hiša pa podpirata tudi pobude Fundacije Eltona Johna za boj proti aidsu ter proti stigmatizaciji in diskriminaciji okuženih s hivom in članov skupnosti LGBTQ+.

Obleka iz kolekcije jesen/ zima 2002-2003 je razstavljena na aktualni razstavi Umetnost in moda, ki je v Louvru v Parizu na ogled do julija letos. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Donatella Versace svoje delo z dobrodelnimi organizacijami vidi kot spoštovanje in negovanje zapuščine brata Giannija, ki se ni sramoval in je odkrito govoril o tem, koga ljubi, v času, ko so bili številni gejevski oblikovalci prisiljeni to skrivati. Lani je za svoje vseživljenjsko prizadevanje za pravice skupnosti LGBTQIA+, enakopravnost in človekove pravice prejela nagrado za filantropijo katoliške fundacije Galileo.