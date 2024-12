Gianni Versace: Vsak dan znova sem si rekel: To je moja zabava!

V nadaljevanju preberite:

Nepozabni velikan italijanske mode Gianni Versace bi 2. decembra lahko dopolnil 78 let, če ga ne bi ustrelil serijski morilec. Ob svojem zaščitnem znaku zlati Meduzi je osvojil svet in bil ubit. Svoje stranke je videl kot privlačne boginje in bogove, ki znajo uživati. Prav zaradi njega so nekoč anonimni manekeni postali supermodeli, zvezdniki svetovnega kova in milijonarji.