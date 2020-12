Veseli december prestavljen za nedoločen čas

Čim bolj preprosto

Še en spomin na prejšnja leta ... FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Petrolov izziv

Marsikatera službena zabava se je v preteklih letih sklenila z obiskom stojnic v središču Ljubljane. Tega letos ne bomo videli. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Virtualna čestitka

Pozneje bodo nadomestili zamujeno

Dedek Mraz se je letos že dodobra navadil virtualnega sveta in te dni skrbno obiskuje otroke, tja se seli tudi veliko zabav, ki jih pripravljajo podjetja za svoje zaposlene. Mnogi pa so se odločili, da bodo praznovali, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale.Uporabniki družbenih omrežij so že opazili, da se druženjem v omejenem številu po pisarnah niso povsod povsem odpovedali. Še vedno menda krožijo vabilca, ki pozivajo k druženju v zaprtem krogu. Tudi zdravstvena inšpektoricaje na eni od vladnih novinarskih konferenc omenila, da so zaznali primer, ko je podjetje organiziralo zabavo pod pretvezo, da gre za izobraževanje.»Vse, ki spodbujajo k nespoštovanju ukrepov – še posebej na družbenih omrežjih, kjer objavljajo fotografije druženj in vabila na zabave –, pozivamo, naj tega ne počnejo, saj tako še dodatno vplivajo na širjenje epidemije,« je dejala. Inšpektorji so kajpak pozorni na takšne primere, navsezadnje so vse oblike druženj zaradi še vedno zelo slabih epidemioloških razmer v Sloveniji prepovedane.To je zelo spremenilo delovne načrte številnih podjetij iz tako imenovane industrije sreče, ki lep delež svojih prihodkov ustvarijo prav na koncu leta. V agenciji Autentica, ki ima na spletni strani ponudbo novoletnih srečanj »malo drugače«, so dobili septembra in oktobra že nekaj naročil, a so naposled vse odpovedali in trenutno ne delujejo.V Orehovem gaju v Ljubljani, ki je prepoznaven po organizaciji teambuildingov ter poslovnih in drugih dogodkov, so se morali na vrat na nos prilagoditi razmeram in so ponudbo prenesli na splet. Kar je terjalo ne le veliko novega znanja in dodatne opreme, pač pa tudi prilagajanja naročnikom, saj so se ljudje že naveličali teamsov, zoomov in podobnih aplikacij, na katerih zadnje čase večinoma teče njihovo delovno in tudi zasebno življenje, je ugotavljal, ki v Orehovem gaju skrbi za trženje, razvoj programov in vodenje zahtevnejših projektov.​Slišali smo se le malo po tistem, ko je končal en tak spletni dogodek, in ta je pustil sledi na njegovem glasu, ki ga je občasno že zmanjkovalo. »Takšni dogodki so lahko veliko bolj naporni, kot se morda zdi na prvi pogled,« je dejal. V teh desetih dneh, ko so tudi v bolj običajnih letih najbolj zasedeni z organizacijo prireditev za podjetja, imajo po enega ali dva takšna spletna dogodka na dan, ponujajo pa prirejene različice kvizov, ki so bili tudi v preteklosti zelo priljubljeni.»Ker so ljudje zasičeni s spletnimi orodji, smo ugotovili, da je najpomembneje, da je sodelovanje preprosto in da ni nobenega pritiska,« je povedal. Skupine, ki jih gostijo, imajo do sto članov (a bi si jih upali sprejeti tudi do dvesto, je dodal Novak), ti pa so potem razdeljeni v skupine po pet, podobno kot bi bilo pri kvizu v živo. Pomembna razlika glede na prejšnja leta je tudi v tem, da so ti virtualni zaključki leta večinoma v službenem času, najbolj »ekscesen« po terminu je bil po sogovornikovih besedah do zdaj ob petih ali šestih popoldne.Poleg tega pripravljajo posebna Božičkova sporočila v živo, ne le za podjetja, temveč za fizične osebe, je dodal Novak. A čeprav je tudi v »virtualnem« Orehovem gaju te dni precej živahno, sogovornik ni zvenel preveč optimistično. Povpraševanje je kajpak precej manjše, podjetja so skeptična do spletnih dogodkov, ljudje zasičeni ... ​Celotna skupina je tako letos ustvarila le 40 odstotkov siceršnjega prometa, navsezadnje se ljudje najraje zabavajo v živo. Najhuje pri vsem tem pa je, je dodal sogovornik, da ni jasno, kdaj se bo to končalo, v takšnih razmerah pa je nemogoče načrtovati.Pred dvema dnevoma so se od starega leta poslovili sodelavci v Petrolu, ne sicer na Gospodarskem razstavišču, kjer se jih v običajnih letih zbere po dva tisoč, ampak na medmrežju. Ker tudi sicer uporabljajo program teams, jim je standup predstavo priredil komik, program pa so poimenovali Sprejmeš izziv, kakor se sicer imenuje njihov večletni projekt. »Ker tiste prave zabave letos ne moremo imeti, smo razmišljali, kako povezati petrolovce. Odločili smo se za program brez kakšnih strašnih poslanic, z nežnim standupom, ki je primeren za vso družino,« je opisal Petrolov predstavnik za odnose z javnostjoTudi ura je bila še primerna za vso družino – virtualno srečanje je bilo namreč ob 19. uri.Petrol ima resda veliko enot po vsej državi, a sogovornik verjame, da tudi tam druženj ne bo. Tudi v poslovni stavbi na Dunajski so razdeljeni na dva dela, polovica jih dela v pisarnah, polovica od doma, potem se zamenjajo, kar nekaj zaposlenih pa je zaradi šolanja otrok odsotnih. »Mislim, da se ljudje v službi ne morejo okužiti, ker upoštevamo vse varnostne ukrepe,« je zagotovil Salkič. Na to, kar počnejo v prostem času, pa seveda ne morejo vplivati.V Zavarovalnici Triglav, kjer smo jih še pobarali, kako bodo s sodelavci sklenili to nenavadno leto, so prav tako izbrali virtualni zaključek leta: »Ker nam je leto 2020 prineslo številne nove izzive, ki trenutno onemogočajo srečavanja in druženja s sodelavci v živo, smo se odločili, da se od njega poslovimo na simboličen način. Zaposlene bomo spodbudili k virtualnemu druženju po organizacijskih enotah ob čaju in kavi, saj se zaradi velikega števila sodelavcev ne moremo 'družiti' vsi naenkrat.«Pripravljajo tudi druge aktivnosti; dedek Mraz, denimo, bo letos darila za otroke zaposlenih skupaj s posnetkom praznične predstave dostavil njihovim staršem. »Občutek povezanosti med sodelavci, ki delo kolikor se le da opravljajo od doma, smo v prazničnem času (o)krepili tudi z internim natečajem 'Okrasimo novoletno jelko'. Z njim smo sodelavce povabili k pošiljanju dobrih misli in želja, ki smo jih izpostavili kot okraske na novoletni jelki na sedežu družbe,« so še sporočili iz njihove službe za odnose z javnostjo. Zaposlenim, kot so dodali, v tem času ponujajo tudi možnost psihosocialne podpore. Program opravljajo notranji strokovnjaki, ki so usposobljeni za psihosocialno svetovanje, v prvi polovici decembra so pripravili spletni delavnici na temo sožitja v partnerskih odnosih ter vzgoje otrok.Del finančnih sredstev, ki jih sicer vsako leto namenijo za novoletna darila za poslovne partnerje, bodo tudi letos usmerili v preventivne programe raznih lokalnih organizacij.Tudi pri NLB so tradicionalno prednovoletno druženje zaposlenih prilagodili novi realnosti in pripravili virtualno čestitko z glasbenim dodatkom. »Ker smo letos obeležili 200 let začetka bančništva na Slovenskem, smo v sodelovanju z zgodovinarji Inštituta za novejšo zgodovino izdali knjigo 73.000 bančnih dni. Knjiga je vedno lepo darilo in ta bo našla prostor na policah vseh naših zaposlenih,« je povedalaiz službe za komuniciranje. Zaposleni so v poslovalnicah postavili smrečice, »so pa kolegi zelo iznajdljivi tudi kar sami in se na različne online načine podružijo in obdarujejo. Koronavirus jim ni odvzel prazničnega duha, ampak najdejo način, kako konec leta narediti še bolj zanimivega.«Letos so praznično donacijo namenili Junakom 3. nadstropja. »Njihove zgodbe so tragične že brez izredne epidemične situacije, letos pa skrb zanje in zdravljenje zahtevata še dodatno skrb in napor tako njihovih staršev kot zdravstvenega osebja.«Pri Telekomu Slovenije so se odločili drugače: ker se je letos velik del odnosov preselil v digitalno okolje, bodo dogodke, ki bi jih sicer izvedli ob koncu leta, večinoma prenesli v prihodnje leto.Tudi »velika mestna družina«, kakor so več kot 12.000 sodelavk in sodelavcev mestne občine Ljubljana z vsemi javnimi zavodi in podjetji poimenovali v ljubljanski mestni upravi, prednovoletnega srečanja letos ne bo imela. »Ker se sodelavke in sodelavci, Ljubljančanke in Ljubljančani zavedamo, da je zdravje na prvem mestu, in ves čas spoštujemo navodila vlade in NIJZ ter se vedemo odgovorno in samozaščitno, verjamemo, da bomo premagali epidemijo in zamujeno zabavo nadomestili prihodnje leto,« je o letošnjem drugačnem prazničnem decembru zapisalaiz mestne službe za odnose z javnostjo.Podobno so v drugi največji mestni občini v državi, mariborski, sklenili, da bodo zabavo in vse druge dogodke, ki sodijo k prazničnemu decembru, preložili na novo leto oziroma čas, ko se bodo lahko sproščeno družili.