Odločanje o ukrepih čez praznike v najkrajšem možnem času

7.52 Novoletni Times Square bo zaradi pandemije na silvestrovo prazen

7.35 V Avstriji bi lahko cepljenje proti covidu-19 začeli 24. decembra

7.14 V ZDA v sredo rekordno število mrtvih zaradi covida-19

6.48 Še brez odločitve o tem, kako bomo preživeli praznike

6.41 Vrh gospodarstva letos v znamenju koronske krize

Na znamenitem newyorškem Times Squaeru bodo tudi letos obeležili prihod novega leta s spuščanjem kristalne krogle z vrha stolpnice, vendar tokrat pandemije covida-19 brez občinstva. Tradicionalno prireditev si bo moč ogledati le v prenosu na internetu in televiziji. Prisotni bodo le voditelji televizijskega prenosa in razni nastopajoči, ki se bodo morali prej testirati na okužb z novim koronavirus in nositi zaščitne maske, izjema bo veljala za čas nastopa. Posebni gostje bodo letos »junaki 2020«, to so zdravstveni in drugi delavci v prvih bojnih vrstah proti novemu koronavirusu. Običajno se na Times Squaru v New Yorku na silvestrovo zbere več milijonov ljudi.Avstrija in druge države EU bi lahko prve odmerke cepiva proti covidu-19 dobile že 24. decembra, takrat bi lahko tudi začeli cepljenje. Avstrijska vlada je predvidela ta datum, ker naj bi Evropska agencija za zdravila (Ema) odločitev glede odobritve Pfizerjevega cepiva sporočila 21. decembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Predstavniki ameriškega podjetja Pfizer so avstrijskemu kanclerjuv videokonferenci zagotovili, da bodo nemudoma bo odobritvi cepiva v EU začeli dostavljati odmerke, so v sredo sporočili iz avstrijske vlade. To bi lahko po ocenah vlade na Dunaju pomenilo, da bi prvi odmerki v Avstrijo in druge države EU prispeli 24. decembra. »Ne bomo čakali niti en dan, ampak takoj začeli razdeljevati cepivo, takoj kot bo prispelo v Avstrijo,« je povedal Kurz. V okviru prve pošiljke naj bi države članice EU dobile po skoraj 10.000 odmerkov cepiva, do konca leta. V začetku prihodnjega leta bodo v več korakih sledile nove pošiljke. Avstrija bo v prvem četrtletju dobila predvidoma 900.000 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Pričakuje pa tudi cepiva drugih proizvajalcev.V ZDA je sredo po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa umrlo več kot 3700 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej od začetka epidemije covida-19 v državi marca letos. Okužbo z novim koronavirusom so doslej potrdili skupno pri skoraj 17 milijonih Američanov, zaradi covida-19 je umrlo 307.429 ljudi. Prav tak se v ameriških bolnišnicah zaradi covida-19 zdravi rekordnih 113.000 bolnikov. V sredo so v ZDA potrdili 250.000 novih okužb. Najverjetneje bi ji bilo še več, a so morali številna mesta za testiranje zapreti zaradi snežnega neurja, ki je zajel celotni najgosteje poseljeni severovzhod ZDA.Tudi brez neurja iz ZDA poročajo o težavah pri distribuciji cepiva podjetij Pfizer in BioNTech. Alabama in Kalifornija naj bi dobili skupaj 4000 neuporabnih doz cepiva, Iowi pa so odmerjeno količino zmanjšali za 30 odstotkov. Do konca tega tedna naj bi razdelili 2,9 milijona doz cepiva, minister za zdravstvo ZDApa je dejal, da bodo prihodnji teden razdelili še dva milijona doz Pfizerjevega cepiva in 5,9 milijona doz cepiva podjetja Moderna, ki bo do konca tedna dobilo izredno avtorizacijo ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA).V petek se namerava javno cepiti podpredsednik ZDA, prihodnji teden pa bo enako storil tudi novoizvoljeni predsednik ZDA, 78-letni. Vodilni državni uradniki ZDA napovedujejo javna cepljenja, ker je med Američani še vedno precej nezaupanja v cepivo. Demokrati in republikanci v ameriškem kongresu pa so blizu dogovora o drugem stimulacijskem paketu v višini 900 milijard dolarjev, ki pa ne predvideva pomoči zveznim državam in lokalnim skupnostim, kar so zahtevali demokrati. Predvideno tudi ni varstvo podjetij pred tožbami povezanimi z novim koronavirusom, kar so zahtevali republikanci. Predvidenih pa je med 600 do 700 dolarji pomoči vsakemu Američanu ter dodaten denar za brezposelne.Vlada je sinoči sklenila epidemijo covida-19, ki jo je razglasila 19. oktobra in enkrat že podaljšala, podaljšati še za 30 dni . Ni pa ministrska ekipa še odločila, kakšni ukrepi bodo veljali med prazniki. To naj bi storila v najkrajšem možnem času. Je pa vlada sklenila v osrednjeslovenski, gorenjski, obalno-kraški in goriški regiji omogočiti delovanje knjižnic, galerij in muzejev. Na področju vzgoje in izobraževanja je medtem podaljšala pouk na daljavo, pri protikoronskih ukrepih pa je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa podaljšala za šest mesecev, do konca junija 2021. Kljub nekaterim drugačnim prvotnim napovedim vlada ni odločala o predlogu sedmega protikoronskega zakona. Premier Janez Janša je ob tem v tvitu s prstom pokazal na predsednika DeSUS. Očita mu neodgovorno ravnanje, ker da je s svojo odsotnostjo s sestanka koalicije pred vlado onemogočil usklajevanje o predlogu.Na letošnjem vrhu slovenskega gospodarstva, ki bo tokrat potekal virtualno, bodo vodilni v podjetjih pogledali v obdobje po koronski krizi in razmislili o priložnostih, ki jih je tudi v tem obdobju veliko. Zmagovalci tudi po krizi je rdeča nit letošnjega vrha slovenskega gospodarstva, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Uvodna nagovora bosta imela predsednik GZSin predvidoma premierKako lahko podjetja v časih izrednih izzivov uspešno premagujejo ovire, bo povedala motivacijska govorkasvojo formulo uspeha bo predstavil tudi kolesar. Ločeno se bodo prav tako virtualno in v organizaciji GZS družili predstavniki malega gospodarstva. Skupaj s predstavniki gospodarskega ministrstva, Slovenskega podjetniškega sklada in svetovalci za podjetništvo bodo pogledali, kako malo gospodarstvo posluje, kaj ga je v koronski krizi najbolj prizadelo, kako mu je na pomoč priskočila država in kakšni so obeti za čas po krizi. Predvsem pa naj bi povedali, katere ukrepe še potrebuje malo gospodarstvo, da bo zimo preživelo s čim manj poslovnimi ranami.