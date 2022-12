Vitamin D je zelo pomemben, pa ga imamo ravno prav?

Ko pa preverite s kvantitativnim testom kiweno Vitamin D rapid test, ki izpiše natančno vrednost vitamina D na vašem pametnem telefonu, pa ste postavljeni na realna tla.

Vitamin D je maščobotopen vitamin, ki ga naše telo potrebuje za opravljanje veliko funkcij. Ni pomemben samo za presnovo kalcija in fosforja ter za mineralizacijo kosti, ampak tudi povečuje naravno odpornost (prirojeno imunost) proti okužbam in je znan kot imunomodulator pridobljene imunosti. Uživanje vitamina D skrajša trajanje različnih okužb, dokazano zmanjša pojavnost akutnih okužb dihal, ima tudi varovalno funkcijo pred nastankom raka, srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni in depresije. Jemanje vitamina D se priporoča tudi nosečnicam in seveda otrokom. V času pandemije s covidom-19 se je pokazalo, da je bilo pomanjkanje vitamina D povezano s slabšimi izidi obolenja in da so se z uživanjem velikih odmerkov 25-hidroksivitamina D (25(OH)D) dramatično izboljšali izidi pri bolnikih s covidno pljučnico.

Vitamin D je edini vitamin, ki ga naše telo proizvede samo pod vplivom sončnih žarkov. Slovenija spada med države z izjemno visoko prevalenco pomanjkanja vitamina D, posebej med novembrom in aprilom. V tem obdobju ima kar približno 80 % odraslih pomanjkanje vitamina D, 40 % pa hudo pomanjkanje. V poletnem obdobju so ti podatki boljši, še vedno pa ima pomanjkanje vitamina D dobra četrtina preiskovancev. Kljub zadosti sončnih žarkov v poletnih mesecih veliko ljudi preživi dan v zaprtih prostorih. Obstajajo pa še dejavniki tveganja, kot so prekomerna telesna teža, prisotnost različnih bolezni, starost, koža z veliko pigmenta.

Raven vitamina D v krvi se največkrat določa ob sumu na pomanjkanje, ko želimo vedeti priporočen odmerek vitamina D, ki ga dodatno jemljemo, ko želimo spremljati učinkovitost prehranskih dopolnil in ali moramo tudi čez poletje jemati nadomestke vitamina D. Ne smemo pozabiti, da čeprav redkeje, lahko pride do predoziranja pri daljšem jemanju velikih odmerkov, saj gre za maščobotopen vitamin.

Podjetje Immundiagnostik AG (Nemčija) je razvilo test za kvantitativno določanje vitamina D (25-hidroksivitamina D) iz kapljice kapilarne krvi. Test je namenjen samotestiranju.

S pomočjo »Aplikacije kiweno Vitamin D«, ki jo naložite na svoj pametni telefon, po opravljenem odvzemu vzorca s testnim kompletom in nanosu krvi s pufrom na testno kaseto poskenirate testno kaseto. Na vašem pametnem telefonu se izpiše vrednost 25-hidroksivitamina D v krvi. V 20 minutah dobite zanesljive vrednosti. Vrednosti 25-hidroksivitamina D se shranijo v aplikaciji in ob naslednjem merjenju lahko primerjate nihanje ravni vitamina D v krvi.

Naročnik oglasne vsebine je MSL pharma