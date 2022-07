Vojščaka A in B – brata, ki sta želela vladati Tebam

V nadaljevanju preberite:

Za nekatere poznavalce vrhov antičnega kiparstva sta to Eteokles in Polinejk ali kdaj tudi Tidej in Amfiaraj iz Sedmerice proti Tebam, za druge atenski kralj Erehtej in temu sovražni Tračan Evmolp, za tretje vojščaka z nekdanjega atenskega spomenika maratonski bitki v Delfih, četrti so njun izvor iskali v Olimpiji.

A tudi 50 let po odkritju njuni imeni ostajata nevtralni; slavna brona iz Riaceja se prav nič mitološko imenujeta A in B. V Italiji se pripravljajo na obletnico njunega odkritja, o katerem je pisal ves svet. Do njega je prišlo le dan po dopustniškem ferragostu leta 1972.

Pol stoletja od odkritja je dovolj, da sta plečata in bradata hrusta, predstavljena v antični herojski goloti in nekaj več kot naravni velikosti – A, ki predstavlja mlajšega moškega, meri 198 centimetrov, starejši B centimeter manj –, postala eden od simbolov Kalabrije in Nacionalnega arheološkega muzeja v Reggiu Calabria, kjer sta zdaj na ogled.

Njun nastanek postavljajo v čas okoli sredine 5. stoletja pred našim štetjem, kar je čas klasične dobe v grški umetnostni zgodovini in tudi čas zlate dobe Aten, Perikleja ter gradnje Partenona.