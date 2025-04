Vrhunci poletja na 73. Ljubljana Festivalu

73. Ljubljana Festival, ki bo od 20. junija do 12. septembra, bo obiskovalcem ponudil pester program vrhunskih dogodkov. Junijski in julijski večeri bodo prinesli raznovrstna umetniška doživetja – od poklona legendam slovenske in svetovne glasbene scene do spektakularnih baletnih in opernih uprizoritev ter virtuoznih instrumentalnih koncertov.

Odprtje 73. Ljubljana Festivala bo 20. junija zaznamovala Poletna noč – Ta noč je moja, posvečena legendarni osebnosti slovenske glasbe, Janezu Bončini – Benču. Na koncertu, ki bo združil številne glasbenike, bodo obudili spomine na njegov neprecenljivi prispevek k slovenski popularni glasbi z interpretacijami njegovih največjih uspešnic.

V začetku julija bosta dve izjemni glasbeni predstavi, ki bosta občinstvu ponudili bogato doživetje klasične in sodobne glasbe. Pod taktirko priznanega dirigenta Josepa Vicenta bo Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA nastopil na dveh večerih: na prvem se bo v sodelovanju z gledališko skupino La Fura dels Baus predstavil z edinstveno interpretacijo oratorija Stvarjenje Josepha Haydna, drugi večer pa bo glasbeno popotovanje od flamenka do latino ritmov z naslovom El Amor Brujo.

FOTO: Festival Ljubljana

Ljubitelji jazza bodo uživali ob nastopu The Duke Ellington Orchestra, ki ohranja dediščino legendarnega jazzovskega skladatelja Duka Ellingtona. Na dogodku Od Professor Bad Trip do elektronike v živo bodo priznani zvočni umetnik Dominic Sambucco, slovenski duo RotorMotor in eksperimentalna belgijska zasedba Ictus popeljali občinstvo skozi svet sodobne klasične in elektronske glasbe. Ljubitelje filmske glasbe čaka večer, posvečen Enniu Morriconeju, na katerem bo pod vodstvom njegovega sina Andrea Morriconeja zazvenelo nekaj njegovih najbolj ikoničnih filmskih melodij.

Festival prav tako ponuja vrhunske baletne stvaritve, med njimi večer z naslovom Cluster z izborom koreografij svetovno priznanega koreografa Edwarda Cluga. Prvič v Slovenijo prihaja uprizoritev originalne produkcije Fantoma iz opere, prava poslastica za ljubitelje muzikala.

FOTO: Darja Stravs Tisu

Poleg tega bo festival gostil tudi izjemne simfonične in komorne ansamble, med katerimi izstopajo Münchenski virtuozi pod taktirko dirigenta Lorenza Nasturice-Herschcowica in Komorni orkester RTV Španija, ki ga bo vodil Marc Moncusi, solist večera pa bo Dmitrij Iškanov.

Poletni večeri 73. Ljubljana Festivala tako obljubljajo vrhunske umetniške užitke in nepozabne glasbene trenutke. Vstopnice so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih Eventimovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana