Warholova slika, ki je Donald Trump ni plačal

Leta 1981 je Donald Trump slavnemu umetniku Andyju Warholu naročil serijo del, ki jim bo navdih njegova stolpnica na peti newyorški aveniji, takrat sicer še v izgradnji. Šest let pred smrtjo se je tako Warhol, vodilni predstavnik pop art gibanja v ZDA v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, posvečal seriji slik, ki jih je naročil takrat 34-letni ameriški nepremičninski mogotec.

Warhol je skušal ujeti sodobnost in glamur stavbe s črnimi, srebrnimi in zlatimi odtenki, naslikal je dva različna kompleta slik, ki ju je poimenoval Nebotičniki v New Yorku - štiri v zlatu in štiri v srebru - pri čemer je vsak komplet hotel prodati za 100.000 dolarjev. Toda ko je Trump videl dela, jih ni hotel niti plačati niti vzeti. »Bil je zelo razburjen, ker ni bilo vse barvno usklajeno,« je Warhol zapisal v svoj dnevnik 5. avgusta 1981. Šlo je za ujemanje z rožnatimi barvami v preddverju stolpnice. Zapisal je tudi: »Mislim, da je Trump nekako poceni, tak je moj občutek«. Warholovi dnevniki so bili objavljeni kmalu po njegovi smrti in so postali uspešnica.

Politika in zbiralci

Zgodbo, staro več kot štiri desetletja, ki pa je pred dnevi dobila piko na i, popisuje španski El Pais. Na dražbi v avkcijski hiši Phillips v New Yorku je namreč eno od slik kupil anonimni kupec za ceno, ki je več kot 250.000 dolarjev višja od najvišje prehodne ocene. Ta se je gibala med 500 in 700 tisoč dolarji. »Nekateri v svetu umetnosti so špekulirali, da bi lahko nezadovoljni demokrati po porazu na volitvah kupili sliko, drugi so mislili, da si bo Trumpov podpornik morda želel imeti edinstven kos spominkov. Pojavile so se celo govorice, da bo Trump hotel dela obesiti v Beli hiši, ko se tja vrne januarja,« je zapisal The Times. Namestnik predsednika uprave dražbene hiše Phillips je potrdil, da je bilo zanimanje za sliko - tako med tistimi, ki so bili politično motivirani, kot tudi zbiratelji Warhola - veliko.

Ikonična Trumpova stolpnica na peti newyorški aveniji. FOTO: Eduardo Munoz Reuters

Omenjeno delo, v katerem je Warhol na svoj način upodobil ikonični nebotičnik, je bilo ves ta čas v zbirki švicarskega galerista in tesnega Warholovega prijatelja, Bruna Bischofbergrja. Od njega jih je pred časom kupil anonimni zbiralec, ki jo je navedbah avkcijske hiše zdaj tudi ponudil Phillipsu. Dve od osmih slik serije sta v stalni zbirki muzeja Andyja Warhola v Pittsburghu.

Trump in Warhol po neuspelem naročilu nista obnovila stikov, Warhol na bi samo srečal Trumpovo prvo ženo Ivano, ki ji je bilo zaradi neprevzetega naročila nerodno. Leta pozneje je bil umetnik povabljen v Trump Tower, da bi ocenjeval tekmovanje navijačic. Nalašč je prišel pozno, da bi kljuboval Trumpu, je še zapisal v svojem dnevniku.