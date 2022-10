Zadenite nagrado: sodelujte v zabavni pisarniški igri

Delovnik lahko poteka stresno in se lahko vleče v nedogled. Lahko pa je, nasprotno, stičišče izjemne delovne ustvarjalnosti, sodelovanja, povezovanja in iskanja najboljših rešitev za uspeh in napredek.

Vzemite si kratek odmor, ki vam bo dal kriiila! Sodelujte v zabavni pisarniški igri, spodbujajte se, navijajte in se potegujte za polletno zalogo red bullov in hladilnik za vašo ekipo.

Ko se znajdemo v ekipi, gre lahko vse narobe, lahko pa se razvija takšna sinergija, ki bo od vsakega člana poudarila le najboljše!

Postanite nenadomestljiv član ekipe

Ekipno delo, čas za povezovanje s sodelavci ali nočna mora? Vse je odvisno od udeležencev, zato je naloga vsakega posameznika, da naredi vse, kar je v njegovi moči, da je izkušnja prijetna za vse, pa naj bo to sestanek, večletni projekt ali vsakodnevno delo.

Preberite si 5 nasvetov in prispevajte svoj delež, da bo ekipno delo ostalo v prijetnem spominu.

1. Ni vse v besedah

Neverbalna komunikacija lahko o vas pove več kot dobro pripravljen govor ali najmodernejša oblačila. Pomembno je, da svoje sogovornike gledate oči (seveda v mejah normale, če ne lahko dosežete obraten učinek). Sedite pokončno, zavzemite dovolj prostora, a ne bodite arogantni. Subtilno posnemajte gibe in mimike. S tem boste povečali občutek vključenosti.

2. Naredite domačo nalogo

Vas čaka pomemben sestanek? No, potem je edino pravilno, da se pred tem dobro pripravite. Ste dobili gradivo? Dobro ga preglejte in si izpišite pomembne točke. Pomembno je, da si zapišete vsa vprašanja, ki se vam porodijo med pripravami. Sestanek je odlična priložnost, da rešite vse nejasnosti in se s tem izognite nepotrebnim e-poštam in klicem.

FOTO: Siniša Kanižaj ali Foto: Siniša Kanižaj / Red Bull

3. Do cilja vodijo različne poti

Včasih pride do trenutka, ko se ne boste strinjali s pogledom preostalih članov ekipe. To naj ne bo razlog za kuhanje mule in grde poglede. Raje zadihajte in stopite korak nazaj. Mogoče se še vedno ne boste strinjali z drugimi, a sprejemanje tujih mnenj je ključno za uspešno ekipno delo.

4. Dogovorov se je treba držati

Veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen. Če vsi opravimo svoje naloge dosledno, bo delo po navadi potekalo po načrtu. Včasih se zgodi, da eden izmed članov ne opravi pričakovanega ali pa to opravi z zamudo. To ima lahko posledice za celoten projekt, ki ga opravljate s svojimi sodelavci. Na nekatere zadeve ne morete vplivati ali jih predvideti, a ko je le možno, bodite zanesljivi.

5. Ni vsak dan prežet z energijo

Obstajajo hitri in učinkoviti delovni dnevi, včasih pa se na koledar prikrade kakšen dan, ki se vleče kot jutranja megla. Takrat ste lahko zvezda in svojo ekipo presenetite. Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za možnost, da osvojite polletno zalogo Red Bullov in hladilnik za vašo ekipo.



Pokažite svojo spretnost tudi v zabavni igri!

Kako hitri so vaši refleksi? Preizkusite jih v klasiki, ki vas bo takoj zasvojila! Popestrite delovnik z igro, ki vas bo sprostila in vas hkrati sprostila. Nedvomno bo izzvala tudi nekaj tekmovalnosti, saj boste ekipno hlastali po najboljšem rezultatu!

Glavna nagrada je namreč genialna: polletna zaloga Red Bulla, zaradi katerega bo vaše delovna vnema nedvomno dobila krila, in hladilnik, v katerega boste lahko shranili svojo brezplačno zalogo!

Kaj še čakate? Preverite svoje reflekse, napnite živčke in si naberite največ točk!

P. s.

Še dodaten izziv: lahko dosežete več točk kot vaš najbolj zoprn sodelavec?

Naročnik oglasne vsebine je Red Bull