Zakaj je risanka Maša in medved škodljiva

Ruska risanka Maša in medved, ki uživa svetovno slavo (epizoda Recept za katastrofo je s skoraj petimi milijardami ogledov na lestvici 30 najbolj gledanih posnetkov na youtubu, sicer pa velja za najbolj gledano animirano serijo nasploh), o nagajivi deklici, ki živi v gozdu z upokojenim cirkuškim medvedom, ki skrbi zanjo in jo rešuje iz težav, je po mnenju strokovnjakov škodljiva za razvoj otrok.

Na spletu je mogoče najti kar nekaj zapisov zaskrbljenih staršev, da so njihovi otroci od risanke Maša in medved odvisni, da jih nič drugega več ne zanima niti v težkih trenutkih pomiri. Podobno opažajo tudi slovenski delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, saj se, kot nam je povedala ena izmed vzgojiteljic vrtčevskih otrok, risanka Maša in medved vedno pogosteje znajde na seznamu stvari, ki, kot vzgojiteljicam pojasnijo starši, otroka v kriznih trenutkih edine pomirijo.