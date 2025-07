Zakaj se vse več ljudi odloča za postelje BoxSpring?

Spalnica s posteljo je več kot le prostor za spanje – je oaza udobja

V današnjem tempu življenja iščemo kotičke, kjer lahko zadihamo, se odklopimo in resnično spočijemo. Spalnica je pogosto eden redkih prostorov, ki ga lahko opremite čisto po svojem okusu, brez sklepanja kompromisov – od svetlobe in zvoka do izbire postelje. In prav postelja ima največji vpliv na kakovost našega spanca.

V zadnjih letih opažamo vse več zanimanja za tako imenovane postelje BoxSpring, ki jih mnogi poznajo predvsem iz prestižnih hotelskih sob. Vendar se trend seli tudi v domače spalnice – predvsem zaradi udobja, dolge življenjske dobe in estetske dovršenosti ter mehkega oblazinjenja.

FOTO: Maremico

Kaj pravzaprav je postelja BoxSpring?

Največkrat s tem izrazom opredeljujemo oblazinjene postelje, kar pomeni, da imajo hkrati tudi dekorativno funkcijo; vključujejo pa tudi že ležišče. V višino lahko merijo vse do 76 cm, kar jih dela luksuzne in jim daje pridih kraljevskosti. Zaradi modularnosti jih je mogoče popolnoma prilagoditi posameznikovim željam – tako z vidika velikosti, trdote ležišča kot tudi barve in materiala oblazinjenja. Uporabnik si poleg tega lahko sam izbere dizajn postelje, vzglavno stranico in višino postelje.

Slovenska izdelava in osebni pristop

Čeprav so postelje BoxSpring pogosto povezane z velikimi tujimi proizvajalci, se kakovostna ponudba skriva prav doma. Slovensko podjetje Maremico je eden tistih ponudnikov postelj BoxSpring, ki stavi na ročno izdelavo, kakovostne materiale in popolno prilagoditev posamezniku. Vsaka postelja BoxSpring je izdelana po naročilu, kar pomeni, da lahko stranka izbira med več kot 100 barvami in materiali oblazinjenja, različnimi višinami ter funkcionalnimi dodatki in dizajnom postelje. Mnogi se tako odločijo za usnjene postelje, čeprav klasično oblazinjenje v tekstilu ne zaostaja po priljubljenosti.

Posebnost njihove ponudbe je tudi to, da so ležišča v celoti izdelana v Sloveniji, kar ne pomeni zgolj podpore lokalnemu gospodarstvu, temveč tudi hitrejšo dobavo in osebno svetovanje, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah. Tako lahko izbirate med osebnimi vzmetnicami Leticia ali celo vodno posteljo Lectus, ki jo vgradijo v posteljo BoxSpring.

FOTO: Maremico

Postelje BoxSpring s trajnostnim pečatom

Hkrati pa jim prav slovenska proizvodnja omogoča, da so vsi sestavni deli postelje obnovljivi ali zamenljivi, kar pomeni, da bo postelja praktično lahko ostala vaša za vedno – sproti boste zamenjali zgolj dele, ki se bodo čez čas obrabili.

Zaradi uporabe kakovostnih materialov so te postelje dolgoročna naložba v dobro spanje. In če vprašate tiste, ki jih že uporabljajo, vam bodo z veseljem povedali, da po nekaj tednih spanja na BoxSpringu ni več poti nazaj.

Zakaj izbrati BoxSpring?

Poleg udobja, ki je v ospredju, imajo te postelje še druge prednosti.

Zaradi višine omogočajo lažje vstajanje, kar je še posebej dobrodošlo za starejše osebe. Modularna zasnova omogoča menjavo posameznih delov brez potrebe po zamenjavi celotne postelje. Zaradi estetske dovršenosti lahko z izbiro postelje BoxSpring spalnico spremenite v pravi oblikovalski biser. Ustvarjajo občutek lebdenja. V Spalnem centru Maremico si lahko izmišljujete.

FOTO: Maremico

Dizajn, ki govori vaš jezik

Estetski vidik postelje postaja vse pomembnejši. Spalnica je intimen prostor, ki odraža naš slog. Z možnostjo izbire med široko paleto vzglavnih stranic, barv in tekstur lahko vsakdo ustvari videz, ki ga pomirja in navdihuje hkrati. BoxSpring postelje izstopajo prav v tem – niso generične rešitve, temveč oblikovalski elementi, ki jih lahko uskladite s preostankom opreme spalnice.

Osebna izkušnja šteje

Še tako izčrpen opis ne more nadomestiti osebne izkušnje. Zato je podjetje Maremico odprlo svoj novi razstavni salon v Ljubljani, kjer lahko postelje preizkusite v živo. Podjetje ima že več kot 30-letno tradicijo, vendar jo uspešno prepleta s sodobnimi vidiki opremljanja doma. Uspešno opremljajo luksuzne spalnice, dobro pa se znajdejo pri izkoriščanju prostora majhne spalnice.

Ko udobje sreča dizajn

Postelje BoxSpring niso zgolj trend – so naravna posledica vse večje ozaveščenosti o pomembnosti spanja. Gre za naložbo, ki se vsak dan znova povrne – ob vsakem prebujanju brez bolečin, v toplem objemu kakovostnih materialov in pod elegantnim vzglavjem, ki vam je pisano na kožo.

Če ste med tistimi, ki želijo združiti udobje, zdravje in estetski užitek, so postelje BoxSpring zagotovo nekaj, kar velja preizkusiti – in morda, končno, zamenjati vašo staro posteljo za tisto, kar si vaše telo zares zasluži.

FOTO: Maremico

Naročnik oglasne vsebine Maremico d.o.o.