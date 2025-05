Zakon ne loči med pasjim šavsom in napadom

V nadaljevanju preberite:

Tilen Mlakar se z odpravljanjem pasjih vedenjskih težav poklicno ukvarja 13 let. Za pasji behaviorizem se je začel zanimati ob »odkritju« načina dela Cesarja Millana, ki ga dobro poznamo iz televizijskih oddaj. Najprej se je poglobil v njegove metode, temu pa je sledil študij pasje psihologije in behaviorizma v škotskem izobraževalnem centru Compass Education and Training ter nato na British Collegeu of Canine Studies. Zdaj svetuje slovenskim lastnikom psov.

S kakšnimi vprašanji se obrnejo nanj? V čem je ponavadi vir vedenjskih težav psov? Bi podprl seznam nevarnih pasem?