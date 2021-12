Zara Rutherford: Najstnica na letu za sanjami in svetovnim rekordom

Kdor misli, da so časi velikih pustolovščin že davno minili, se močno moti. Včeraj je v vzhodni Maleziji v zvezni državi Sabah z ultralahkim letalom pristala 19-letna belgijska pilotka Zara Rutherford, ki je od avgusta na posebni misiji. Če ji bo uspelo, bo najmlajša ženska, ki bo sama z letalom obkrožila svet. Na 51.000 kilometrov dolgem izzivu mora preleteti pet celin in 52 držav, za zdaj je kljub zamudi na dobri poti.

Njen prvi postanek v Aziji je bil Seul. Tja je priletela iz Vladivostoka v Rusiji in zbranim novinarjem priznala, da je bil to kar velik izziv. Čeprav potovanje ne poteka tako, kot je načrtovala, ni videti, da bi zaradi tega izgubila pogum in odločnost. »Mesec dni sem tičala na Aljaski zaradi vizuma in vremenskih razmer in še mesec dni zaradi vizuma in vremena v Rusiji,« je povedala simpatična dolgolaska. »Upala sem, da bom lahko končala do božiča, a zdaj na to ne morem več računati. Je pa pustolovščina,« je povedala. Zaradi zamude se zdi bolj verjetno, da bo svoj podvig končala sredi januarja.

Želela si je nekaj norega

Nasmejano dekle, ki je letos končalo srednjo šolo, se je na nevarno potovanje podalo 18. avgusta z letališča Kortrijk-Wevelgem v zahodni Belgiji. »Najprej sem si želela dogodivščino, hotela sem narediti nekaj norega, kar bo spremenilo moje življenje. Ob veliki medijski pozornosti sem pomislila, da bo moja solo akcija tudi spodbuda drugim dekletom, da izberejo enega od naravoslovnih študijev,« je poleti, preden se je dvignila proti nebu, povedala Belgijka, ki se je z letali srečala že kot malčica, pri 14 letih pa je začela pilotirati. Starši so izkušeni piloti in pred nekaj leti je vsa družina v lastni režiji preletela Mozambik. »Letim, odkar pomnim, in med mojimi največjimi sanjami je poleg tega, da bi obletela svet, še to, da bi postala astronavtka,« je zapisala na svoji spletni strani Fly Zolo, kjer je mogoče spremljati njeno pot.

Včeraj je Zara Rutherford pristala v vzhodni Maleziji. FOTO: Sam Yeh/AFP

Ta jo je iz Belgije vodila proti Grenlandiji, kjer je prvič zašla v resnejše težave. Pol ure je bila brez radijske povezave, probleme je imela tudi zaradi izjemno nizke oblačnosti, vendar je ohranila mirno kri. Pot je nadaljevala prek Severne in Srednje Amerike, preletela Aljasko in Rusijo, pred njo so med drugim še Indonezija, Tajska, Indija, Bližnji vzhod in nato vrnitev v Evropo. Njeno ultralahko dvosedežno letalo, ki so ga izdelali na Slovaškem, doseže največ 300 kilometrov na uro.

Mama ji noče pristriči peruti

Kamorkoli pride, jo navdušeno pozdravljajo. Zaradi omejitev, ki jih narekuje covid-19, ji ponekod niso dovolili, da bi se ustavila. »Te kraje sem si ogledala iz zraka in to so res osupljive stvari,« je dejala pogumna pilotka. Družina jo podpira, je pa njena mama pred začetkom pustolovščine povedala: »Moja naloga je, da otrokom dovolim, da se prepustijo letenju, če to odobravam ali ne. Če jim bom pristrigla peruti, bo to zelo slabo učinkovalo na njihovo nadaljnje življenje. Zato tega nočem narediti.«

Obkrožiti svet pomeni preleteti 51.000 kilometrov in 52 držav. FOTO: Yves Herman/Reuters

Zaro Rutherford najbolj zanimajo matematika, fizika in ekonomija, za študij pa si je izbrala računalništvo. Odločena je, da bo z zgledom dekleta in ženske spodbudila, naj sledijo svojim sanjam in se odločijo za kariero v letalstvu, znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki. »Le pet odstotkov komercialnih pilotov je ženskega spola, le 15 odstotkov strokovnjakov za računalništvo je žensk. Razkorak je ogromen,« je opozorilo dekle, ki poskuša preseči rekord ameriške pilotke Shaeste Waiz. Ta je leta 2017 pri 30 letih kot najmlajša ženska na svetu z enomotornim letalom obkrožila svet. Rekord med piloti je julija letos postavil 18-letni Britanec Travis Ludlow.