Zdravilo, ki je obnorelo Hollywood pa tudi Slovenijo

Ozempic je zadnja leta pravi hit med zdravili. Razvili so ga za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo, a uspešno pomaga tudi pri hujšanju. Povpraševanje po njem je tolikšno, da dansko farmacevtsko podjetje Novo Nor-

disk, ki ga proizvaja, ne zmore slediti potrebam. Tudi v Sloveniji poraba tega zdravila skokovito narašča. Trenutno ga pri nas ni v zalogi in nimajo podatka, kdaj znova bo, smo izvedeli v Lekarnah Ljubljana.