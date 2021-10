Zvezdne steze si je ogledal od blizu

Hollywoodski igralec William Shatner, ki se je vtisnil v spomin kot kapitan Kirk v Zvezdnih stezah, je fikcijo vsaj delno uresničil. Vkrcal se je namreč na krov podorbitalne kapsule podjetja Blue Origin v lasti ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa in se iz teksaške puščave danes popoldne po našem času v vesolje izstrelil s še tremi sopotniki, polet pa je trajal približno deset minut. Z 90 leti je postal najstarejši človek v vesolju.

Na poletu je za kratek čas izkusil breztežnost, dvignil se je na višino približno 100 kilometrov, torej je dosegel Karmanovo črto, ki označuje dogovorjeno magično mejo, kjer se začne vesolje, skozi velika okna kapsule pa je lahko opazoval Zemljo z druge perspektive. Pred poletom je povedal, da se tega dneva neizmerno veseli. »Želim si tega pogleda, rad bi videl vesolje. Rad bi videl Zemljo in to, kar moramo storiti, da jo rešimo. Rad bi imel perspektivo, ki mi je doslej še niso pokazali,« je neuničljivi Kanadčan povedal novinarjem v začetku tedna. Na krovu so se mu pridružili podpredsednica podjetja Blue Origin Audrey Powers, nekdanji inženir Nase Chris Boshuizen in znanstvenik Glen de Vries iz francoskega računalniškega podjetja Dassault Systèmes.

Tako je igralec poletel iz teksaške puščave na višino približno 100 kilometrov, torej na Karmanovo črto, ki označuje dogovorjeno magično mejo, kjer se začne vesolje. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Po poletu je bil vznesen; prvi, ki ga je bilo mogoče razbrati s pogovora z Bezosom, je bil, da je bilo zabavno. Medtem ko je po novopečenih astronavtih pršel šampanjec, se je z njim zapletel v dolg pogovor o neverjetni modrini matere Zemlje in skrivnostih vesolja.

Letalski legendi je izmaknil rekord

Pred poletom jje tudi tokratne priložnostne astronavte čakal nekajdnevni trening, čeprav na poletu niso imeli nobene druge posebne naloge, razen da so uživali. Raketa, imenovana New Shepard, namreč deluje povsem avtomatično. Kot je povedal vodja poletov pri podjetju Blue Origin Nicholas Patrick, je morala biti četverica kljub temu pripravljena na težave, pomembno pa je tudi, da prepoznajo običajne zvoke in pretrese vesoljskega poleta ter se jih ne prestrašijo. »Na treningu se naučijo, kako se obnašati v breztežnostnem prostoru, kako se premikati po kabini, ne da se zaletavajo in brcajo drug drugega, katera oprijemala naj uporabljajo, vedo za vse stvari, ki jih lahko pričakujejo, in se znajo odzvati nanje,« je povedal nekdanji Nasin astronavt.

Na krovu so se Shatnerju pridružili podpredsednica podjetja Blue Origin Audrey Powers, nekdanji inženir Nase Chris Boshuizen in znanstvenik Glen de Vries iz francoskega računalniškega podjetja Dassault Systèmes. FOTO: AFP

To je bil šele drugi izlet s posadko New Sheparda. Na prvem, 20. julija, so bili na krovu Jeff Bezos, njegov brat Mark, slavna letalka Wally Funk in nizozemski najstnik Oliver Daemen. Oče najstnika je bil za polet v vesolje izbran na dobrodelnem natečaju, vendar je mesto na krovu prepustil sinu.

Letalska legenda Wally Funk je bila z 82 leti doslej najstarejša oseba v vesolju, zdaj pa ji je rekord odvzel 90-letnik, ki je igral kapitana Jamesa T. Kirka v filmih in serijah Zvezdne steze. Shatnerjev polet je bil sprva napovedan za 12. oktober, vendar so ga zaradi slabega vremena zamaknili za 24 ur.

Astronavti pa med igralce

William Shatner alias kapitan Kirk (desno spodaj) s soigralci iz slovitih Zvezdnih stez med letoma 1966 in 1969: Nichelle Nichols (poročnica Uhura), DeForest Kelley (poročnik Leonard H. »Bones« McCoy) in Leonard Nimoy kot poročnik Spock FOTO: promocijsko gradivo

Igralec je prvi iz ekipe Zvezdnih stez, ki bo izkusil pravo stvar, poroča BBC, nekaj astronavtov pa je že ubralo obratno pot. Nasina astronavtka, zdravnica in inženirkase je pojavila v televizijski seriji Star Trek: The New Generation,pa sta igrala v zadnjem delu serije Enterprise, predzgodbe Zvezdnih stez. Ustvarjalec franšize, scenarist in producentter, ki je igral Montgomeryja »Scottyja« Scotta v originalni seriji v 60. letih in filmskih nadaljevanjih, sta oba želela, naj po smrti njun pepel pošljejo v vesolje.

Izstrelitev rakete se je sicer zgodila v času, ko na dan prihajajo povečini anonimne zgodbe nekdanjih in sedanjih uslužbencev o tem, da v podjetju Blue Origin vlada toksična delovna kultura ter da ne upoštevajo varnostnih protokolov. V podjetju obtožbe odločno zavračajo.