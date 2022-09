Enotnost za skupno dobro

Svetovna skupnost se spopada s številnimi krizami brez primere: od nenehnega soočanja z različicami covida-19 in zastalih prizadevanjih glede podnebnih sprememb do motenj v dobavni verigi in invazije Rusije na Ukrajino. Naraščajoče retorično in vojaško ustrahovanje Kitajske bolj kot kdajkoli prej ogroža regionalni mir in stabilnost. Vse to bo vplivalo na varnost in blaginjo sveta. Medtem ko se članice Združenih narodov ravno zbirajo v New Yorku, je voditelje vredno opomniti, da si za globalno dobro, vsi ljudje, vključno s prebivalci Tajvana, zaslužijo, da se njihovi glasovi slišijo in da so vključeni v skupna prizadevanja za reševanje svetovnih izzivov.

Vse od izbruha pandemije covida-19 Tajvan, žarek demokracije v Aziji in sila dobrega v svetu, zagotavlja humanitarno podporo po vsem svetu, vključno s prepotrebnimi maskami in medicinskimi pripomočki, ter razvija in zagotavlja svoje domače cepivo. Tudi prebivalcem Ukrajine je Tajvan po ruski invaziji poslal več kot 550 ton pomoči ter za ukrajinske begunce prispeval več kot 40 milijonov ameriških dolarjev donacij.

Poleg tega je Tajvan zavezan boju proti podnebnim spremembam z načrtom za ničelne neto emisije ogljika do leta 2050 in s politikami, ki pomagajo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN. Kot 22. največje gospodarstvo na svetu glede na BDP in kot glavni proizvajalec polprevodnikov ima Tajvan ključno vlogo v svetovnih dobavnih verigah. Kot zagovornik demokracije, si Tajvan prizadeva za ohranjanje sedanjega stanja in podpira na pravilih temelječ mednarodni red. Medtem ko Ljudska republika Kitajska (LRK) s prisilo izvaža svojo blagovno znamko avtoritarnosti v tujino, Tajvan daje zgled s svojo svobodno in odprto družbo.

Jaushieh Joseph Wu, minister za zunanje zadeve, Republika Kitajska (Tajvan). FOTO: Osebni Arhiv

Žal pa Tajvan zaradi neusmiljenega zatiranja LRK ne more sodelovati v največjem in najpomembnejšem forumu za mednarodno sodelovanje. Z namernim povezovanjem svojega načela »ene Kitajske« z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov 2758 – resolucijo, ki je pred približno 50 leti določila, kdo bo v organizaciji predstavljal »Kitajsko« – Peking zavaja svet s širjenjem zmotnega prepričanja, da je Tajvan del LRK. V nasprotju s temi lažnimi trditvami resolucija ne zavzema stališča do Tajvana, niti ne vsebuje besede »Tajvan«. Republika Kitajska (Tajvan) in LRK sta dve ločeni jurisdikciji, pri čemer nobena od njiju ni podrejena drugi. Tajvansko ljudstvo v mednarodni skupnosti lahko zastopa le njihova svobodna in demokratično izvoljena vlada.

Zaradi napačne razlage te resolucije je Tajvanu že dolgo odvzeta pravica do sodelovanja v ZN in njihovih specializiranih agencijah, mednarodni skupnosti pa je onemogočeno izkoriščanje tajvanskih prispevkov. Še huje, prizadevanja LRK za spremembo statusa Tajvana v ZN še dodatno spodkopavajo svetovni mir in stabilnost. Nedavni nevarni vojaški manevri Pekinga v okolici Tajvana so nazoren primer.

Ustanovna listina ZN jasno določa, da so nameni in načela ZN ohranjanje mednarodnega miru in stabilnosti ter da je treba mednarodne spore reševati po mirni poti. Vendar pa Peking še naprej izvaja vojaške vaje na območjih okoli Tajvana, s čimer spodkopava status quo v Tajvanski ožini, stopnjuje napetosti, vpliva na mednarodno trgovino in promet ter ogroža mir in varnost v regiji. Takšna neodgovorna dejanja je treba obsoditi in ustaviti. Glede na sedanje okoliščine je še pomembneje, da ZN in njihove države članice nehajo dovoljevati, da takšna članica, ki je ironično članica Varnostnega sveta ZN, narekuje stališča organizacije po lastni politični agendi. Privolitev v neupravičene zahteve Kitajske glede Tajvana bo le destabiliziralo regijo, kar je tudi v nasprotju s samim namenom ZN.

Tajvan bo odločno branil svojo suverenost in varnost. Kot odgovoren član mednarodne skupnosti se bo Tajvan še naprej zadržano odzival na kitajske provokacije in si skupaj s podobno mislečimi državami prizadeval za ohranitev miru in stabilnosti v regiji. Kot smo svetu pokazali v preteklih letih, bomo še naprej izpolnjevali svoje mednarodne odgovornosti z aktivnim sodelovanjem z mednarodno skupnostjo.

Tema letošnjega 77. zasedanja Generalne skupščine ZN Prelomni trenutek: reformne rešitve za medsebojno povezane izzive nas opozarja na resne izzive, s katerimi se spopada mednarodna skupnost: pandemijo covida-19, pomanjkanje hrane in energije, motnje v globalnih dobavnih verigah, podnebne spremembe in še bi lahko naštevali. Ko ZN govorijo o »skupnih rešitvah« in »solidarnosti« za reševanje »medsebojno povezanih kriz«, se ne bi mogli bolj strinjati. Tajvan je več kot pripravljen in sposoben sodelovati pri takšnih skupnih rešitvah. Iz takšnih pomembnih globalnih prizadevanj gotovo ne bi smelo biti izključenih 23,5 milijona prebivalcev Tajvana.

Hvaležni smo, da se države po vsem svetu začenjajo zavedati, kaj Tajvan lahko ponudi, in številne tudi podpirajo njegovo sodelovanje v sistemu ZN. Evropski parlament je 6. julija letos z veliko večino potrdil resolucijo, v kateri je izrazil podporo smiselnemu sodelovanju Tajvana v mednarodnih organizacijah. Podobno podporo so izrazile tudi države G7. Predvsem ameriški državni sekretar Antony Blinken je oktobra lani javno spodbudil vse države članice ZN, naj se pridružijo ZDA in podprejo smiselno sodelovanje Tajvana v sistemu ZN.

Za premagovanje naših skupnih ovir so potrebne vse moči. Teh resnih, medsebojno povezanih kriz, ne bo mogoče rešiti, dokler ne bo moči združil ves svet. Tajvan se je izkazal za zanesljivega in nepogrešljivega partnerja, tajvansko ljudstvo pa je pripravljeno prispevati svoj delež. Stopimo skupaj za globalno dobro!

Jaushieh Joseph Wu, minister za zunanje zadeve, Republika Kitajska (Tajvan).

