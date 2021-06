Evropa mora voditi z zgledom

Veseli nas podpora, ki so jo evropski voditelji izrazili Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) in njegovemu edinstvenemu poslanstvu uveljavljanja pravice po vojnih zločinih, zločinih proti človečnosti in genocidu. Dosledna podpora Mednarodnemu kazenskemu sodišču in zavzemanje za njegov univerzalni doseg sta znamenje resnega zavzemanja Evrope za odvračanje od takšnih kršitev in spodbujanje mednarodnega reda, miru in varnosti na podlagi pravil.Jasno je, da Evropa že dolgo uživa prednosti multilateralnosti, ki temeljijo na mednarodnem pravu in ustanovah, ki ga podpirajo. V tem času naraščajočih izzivov za multilateralni red in neodvisno sodstvo v mnogih delih sveta in tudi v Evropi sami pa ohranjanje legitimnosti in poslanstva Mednarodnega kazenskega sodišča postaja imperativ.Žal nam je, da opažamo vedno več napadov na Mednarodno kazensko sodišče, njegove zaposlene in sodelujoče skupine civilne družbe. Resno zaskrbljeni smo bili ob izvršnem ukazu, ki ga je v Združenih državah izdal prejšnji predsednik Donald Trump, in sankcijah, usmerjenih proti zaposlenim na sodišču in njihovim družinskim članom. Globoko skrb vzbuja neupravičena javna kritika sodišča v zvezi z njegovim preiskovanjem domnevnih zločinov na okupiranem palestinskem ozemlju, vključno z neutemeljenimi obtožbami o antisemitizmu.Jasno je uveljavljeno in priznano, da je odgovornost vseh udeležencev konflikta za resne kršitve pravice ključna za doseganje trajnostnega in trajnega miru. To prav tako velja za Izrael in Palestino kot tudi za Sudan, Libijo, Afganistan, Mali, Bangladeš, Burmo, Kolumbijo in Ukrajino. Če ni odgovornosti za hude kršitve človekovih pravic, ceno plačajo žrtve, ki iščejo pravico, in ljudje, ki si želijo trajnega miru.Poskuse diskreditiranja sodišča in oviranja njegovega dela moramo obravnavati kot nedopustne, če želimo resno spodbujati in podpirati globalno pravičnost. Razumemo strahove politično motiviranih pritožb in preiskav. Kljub temu pa trdno verjamemo, da Rimski statut zagotavlja najvišja merila pravičnosti in kaže ključno pot za reševanje nekaznovanosti najhujših zločinov na svetu. Neukrepanje bi imelo hude posledice.V tej zvezi poudarjamo, da je pomembno, da vse evropske vlade trdno podprejo neodvisnost Mednarodnega kazenskega sodišča in zavarujejo to ustanovo in njene zaposlene pred vsemi zunanjimi pritiski in grožnjami. To pomeni tudi, naj se javno ne kritizirajo sklepi Mednarodnega kazenskega sodišča, saj bi to lahko prispevalo k spodkopavanju njegove neodvisnosti in zaupanja javnosti v njegovo avtoriteto.Pozdravljamo odločitev Bidnove administracije, da razveljavi izvršni ukaz in odpravi sankcije proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču. To bo postavilo temelje, ki bodo omogočali krepitev mednarodnih pravosodnih institucij in norm skupaj z našo ključno čezatlantsko zaveznico.Mednarodno kazensko sodišče je ključni del mednarodnega reda na podlagi pravil. Bolj kot kdaj prej mora Evropa zdaj voditi z zgledom in zaščititi neodvisnost sodišča., nekdanji minister za mednarodni razvoj, Združeno kraljestvonekdanji minister za zunanje zadeve in premier, Francija, nekdanji minister za zunanje zadeve, nekdanji generalni direktor IAEA, Švedskanekdanja zunanja ministrica, nekdanja ministrica za evropske zadeve in nekdanja evropska komisarka; vodja delegacije EU pri rimski diplomatski konferenci, ki je ustanovila Mednarodno kazensko sodišče, ustanoviteljica organizacije No Peace Without Justice, Italijanekdanji državni sekretar za Bližnji vzhod, Združeno kraljestvo, nekdanja premierka, Norveška, nekdanji premier, Irskanekdanja ministrica za zunanje zadeve in predsednica, Švica, nekdanji premier, Švedska, nekdanja ministrica za mednarodno razvojno sodelovanje, Švedska, nekdanji voditelj Liberalnodemokratske stranke, Združeno kraljestvo, nekdanji zunanji minister in generalni sekretar Nata, Belgijanekdanji državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino, Irska, nekdanji zunanji minister in premier, Italija, nekdanja zunanja ministrica, Portugalskanekdanji minister za zunanje zadeve in evropski komisar, Belgijanekdanja predsednica, Švicanekdanji državni sekretar za Evropo in Amerike in državni sekretar za mednarodni razvoj, Združeno kraljestvonekdanji minister za zunanje zadeve, Norveška, nekdanji zunanji minister in predsednik skupščine ZN, Švedska, nekdanji zunanji minister in predsednik evropskih liberalcev, Danskanekdanja zunanja ministrica in evropska komisarka za zunanje odnose, Avstrijanekdanji zunanji minister, Irskanekdanji zunanji minister in podkancler, Nemčijanekdanji zunanji minister, Norveškapredsednik Nordijskega sveta, nekdanji minister za evropske zadeve in minister za notranje zadeve, Danskanekdanji minister za Bližnji vzhod, Združeno kraljestvo, nekdanja zunanja ministrica in podpredsednica vlade, Švedskanekdanji premier, Francijanekdanji državni sekretar za čezmorski razvoj in človekove pravice, Irskanekdanji evropski komisar, nekdanji voditelj laburistične stranke, Združeno kraljestvo, nekdanji zunanji minister, Nizozemskanekdanji minister za zunanje zadeve in premier, Belgija, nekdanji zunanji minister, Danska, nekdanji zunanji minister in predsednik skupščine ZN, Danskanekdanji minister za pravosodje in nekdanji generalni državni tožilec, Irska, nekdanji zunanji minister, Danska, nekdanji zunanji minister, Danska, nekdanja parlamentarna državna podsekretarka za mednarodni razvoj, Združeno kraljestvonekdanji zunanji minister, Poljska, nekdanji posebni predstavnik EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, Belgijanekdanja zunanja ministrica, Španijanekdanji podpredsednik evropske komisije in evropski komisar za zunanje odnose, Združeno kraljestvo, nekdanji zunanji minister, Luksemburg, nekdanja predsednica in visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice, Irskanekdanja državna sekretarka za mednarodno sodelovanje, Španija, nekdanji posebni koordinator ZN za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, Nizozemska, nekdanji zunanji minister, generalni sekretar Nata in visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko, Španija, nekdanji zunanji minister, Finskanekdanji zunanji minister, Slovenijanekdanji zunanji minister, Nizozemska, nekdanji zunanji minister, Francija, nekdanji voditelj Liberalne stranke VVD in nekdanji minister za obrambo, Nizozemskanekdanja podpredsednica vlade in ministrica za zunanje zadeve, Švedskanekdanja ministrica v kabinetu in ministrica za zunanje zadeve za Združene narode, človekove pravice in Mednarodno kazensko sodišče, Združeno kraljestvoPrispevek je mnenje avtorjev in ne izraža nujno stališč uredništva.