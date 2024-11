(GOSTUJOČE PERO) Madžarska kot lekcija za ZDA

Nekoč je živel politik, ki je po tesnem porazu na volitvah proti starejšemu, tihemu nasprotniku takoj začel načrtovati svojo vrnitev. Njegova izvoljivost je bila negotova, tako med člani lastne stranke kot med širšo javnostjo, a mu je uspelo ponovno zbrati podporo, združiti svojo stranko in pozneje celotno desnico svoje države. Z namigovanji, da je bil njegov volilni poraz posledica nepravilnosti, se mu je uspelo predstaviti kot borec proti krivicam, odločen, da jih popravi. Sčasoma je iz voditelja postal simbol, ki ga ljudje bodisi častijo bodisi strastno sovražijo. Od takrat je bila politika njegove države odvisna od tega, ali ga ljudje podpirajo ali mu nasprotujejo.

Če ste pomislili na Donalda Trumpa, premislite še enkrat. To je pravzaprav zgodba o madžarskem predsedniku vlade Viktorju Orbánu. Vendar podobnost njegove zgodbe s Trumpovo politično potjo vzbuja veliko skrbi. Orbán je že pred Trumpom svojo stranko preoblikoval v učinkovito orodje za lastne ambicije – leta 2002 je izgubil mesto predsednika vlade, se preselil v opozicijo in se leta 2010 vrnil na oblast. V zadnjih štirinajstih letih je ustvaril ne le gibanje, temveč celotno državo, ki se osredotoča na avtoritarno-populistično ideologijo, primerljivo s Trumpovim gibanjem Maga (Make America Great Again).

Gergő Papp, madžarski svetovalec za politične kampanje. FOTO: Osebni arhiv

Opozorilni znaki v ZDA so že več kot očitni. Trumpova družina in prijatelji bogatijo, med njimi, njegov zet, ki je od savdskega princa prejel več milijard dolarjev investicij, kar se zrcali v, Orbánovem zetu, čigar bogastvo je z nepotistično dodelitvijo državnih naročil in sredstev EU skokovito naraslo. Trumpovo označevanje priseljencev za »zastrupljevalce krvi« Amerike spominja na Orbánove izjave, da Madžari »ne želijo postati mešana rasa«. Svobodno in pošteno razpravo močno ovira utrjevanje naklonjenega medijskega prostora. Medtem ko je Orbán s kombinacijo sovražnih prevzemov in ustrahovanja opozicijske glasove neusmiljeno prisilil v pokorščino ali pozabo, je Trumpu uspelo osvojiti desničarske medije in zdaj si prizadeva utišati kritike, kar kaže odločitev časopisov Los Angeles Times in Washington Post, da letos ne objavita volilnega priporočila za predsedniškega kandidata.

V štirinajstih letih so bili Madžari priča eroziji sistema zavor in ravnovesij, manipulaciji javnega mnenja prek medijev pod državnim nadzorom in bogatenju tistih, ki so blizu predsedniku vlade. Država postaja avtoritarni laboratorij in načrt za desničarske voditelje, ki želijo utrditi oblast v svojih državah. Vendar imajo Američani še zadnjo priložnost, da ukrepajo in preprečijo spodkopavanje demokracije po madžarskem scenariju.

Demokratično nazadovanje je za številne Američane nepredstavljivo, vendar bi drugi Trumpov mandat za vedno lahko spremenil politično normalnost, kakršno poznamo. Američani se morajo zoperstaviti protidemokratičnim silam, ki vse bolj odprto stopajo na sceno.

Najprej morajo za vsako ceno zaščititi svoje institucije, ki so na Madžarskem hitro padle pod vpliv zaveznikov Viktorja Orbána, vključno z državnim tožilstvom, prek katerega lahko ščitijo visoke vladne uradnike in preganjajo tiste, ki veljajo za »sovražnike države«. Prevzeli so tudi madžarsko vrhovno sodišče in ga uporabljajo kot štampiljko za Orbánova nenehna prizadevanja, da bi ostal na oblasti.

Z imenovanji lojalistov si skozi zadnja vrata zagotavljajo nadzor nad državo. Tej potezi je težko ugovarjati, saj uporablja zakonite poti. Prvi znaki tega procesa so že opazni v ZDA pri vrhovnem sodišču in nekaterih sodnikih na nižji stopnji. To se kaže tudi v spremembah volilnih postopkov v državah, kot je Georgia, kjer so zanikovalci volitev prevzeli nadzor nad volilnim odborom in si prizadevali za ponovno uvedbo ročnega štetja glasovnic, da bi pomagali Trumpu, če bo izpodbijal rezultate. Ko so takšne institucije enkrat osvojene, je v najboljšem primeru potrebnih več volilnih ciklov, da se spet osamosvojijo.

Prav tako morajo zavarovati neodvisne medije in se z njimi povezati. Če želi avtokrat obdržati oblast, mora nadzorovati medijsko krajino in sporočila, ki jih prejemajo državljani. V tem so ZDA najbolj podobne Madžarski. Fox News, OANN, Newsmax in drugi spominjajo na madžarski propagandni stroj pod državnim nadzorom. Ameriška desničarska medijska krajina je že zdaj zelo učinkovita tudi brez osrednjega nadzora vlade. Poleg tega da ta medijska krajina ohranja enotnost političnega tabora in zagotavlja volilni uspeh, spodkopava tudi občutek »svetih« vrednot znotraj političnega tabora, saj njegovi mediji lahko racionalizirajo vse.

Ne nazadnje si morajo prizadevati za ohranitev civilne družbe. Civilne organizacije so ključna protiutež državni oblasti. Te skupine lahko podpirajo ideale svobode in demokracije, saj ohranjajo javno življenje, ki ga vlada ne more nadzorovati. Pred padcem železne zavese so v Srednji in Vzhodni Evropi ohranjale ideale svobode, pred kratkim pa so pomagale utreti pot vrnitvi bolj demokratični dobi na Poljskem po osemletni vladavini nacionalistične desničarske stranke Zakon in pravičnost. Sprejemanje takšnih organizacij, ne glede na to, ali so liberalne ali konservativne, je ključna za tiste, ki so predani demokraciji.

Leta 2010, ko so se na Madžarskem soočali z vzponom avtokrata, v zahodnem svetu ni bilo sodobnega precedensa, iz katerega bi se lahko česa naučili. Američanom je danes jasno predočeno, kako oblastniki lahko prevzemajo nadzor, zato imajo priložnost, da se na to pripravijo. Na prihajajočih volitvah imajo možnost, da preprečijo nadaljnji zdrs demokracije, in te priložnosti preprosto ne smejo zamuditi.

***

Gergő Papp, madžarski svetovalec za politične kampanje, ki se osredotoča na demokratična gibanja in prizadevanja proti vse večjemu avtoritarizmu.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč urendištva.