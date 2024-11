Razlike med Trumpom in Harrisovo so skoraj zanemarljive

V nadaljevanju preberite:

Za letos so napovedovali, da bo prvič v zgodovini svojo voljo na bolj ali manj demokratičnih volitvah v enem letu izrekala več kot polovica človeštva. Dvoje največjih, parlamentarne v Indiji in v evropski parlament v Evropski uniji, je že mimo, v torek pa bodo potekale po številu volivcev tretje, po pomembnosti pa prve, v Združenih državah Amerike. Tam bodo volili predsednika, vse člane spodnjega, predstavniškega doma parlamenta, kongresa, ter dobro tretjino članov zgornjega doma, senata.

Ameriške volitve so zaradi vloge in moči te države v svetu še vedno najpomembnejše izrekanje ljudske volje. Nekakšne olimpijske igre vseh volitev. Zanimivo je, da bo 47. predsednik isti, kot je bil 45. predsednik, ali pa bo ZDA prvič vodila ženska, pa še potomka indijske priseljenke in črnskega priseljenca z Jamajke povrhu.

O čem bodo Američani odločali in kaj kažejo raziskave javnega mnenja pred volitvami?