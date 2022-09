Kakovostna, dostopna in cenovno ugodna oskrba je naložba za družbo

Nekaj dni pred govorom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji želimo spomniti na pomembno zavezo iz njenega lanskega govora – evropsko strategijo oskrbe, ki bo prebivalcem EU pomagala pri iskanju najboljših možnosti za oskrbo in najboljšega življenjskega ravnovesja. Potreba po prejemanju ali zagotavljanju oskrbe je nekaj, kar nam je skozi življenje vsem skupno.

Po ocenah ima obveznosti v zvezi z oskrbo vsaka tretja oseba v Evropi, več kot 9,1 milijona, večinoma žensk, pa jih je zaposlenih v sektorju oskrbe.

V Evropski uniji si prizadevamo ustvariti družbo, v kateri bomo imeli vsi, mladi in stari, ne glede na naše fizične sposobnosti, enake možnosti za uresničevanje svojih življenjskih ciljev. Zato je naš cilj doseči večje priznavanje vrednosti tako poklicne kot neformalne oskrbe ter vsem zagotoviti dostopnost visokokakovostnih storitev oskrbe.

Kakovostna, dostopna in cenovno ugodna oskrba ženskam omogoča boljši dostop do trga dela ter povečuje njihovo zmožnost, da kandidirajo za delovna mesta in izpolnjujejo svoje poklicne cilje. V EU je približno 7,7 milijona žensk, ki zaradi neformalnih obveznosti zagotavljanja oskrbe niso zaposlene, medtem ko je takih moških 450.000. Tako ženske kot moški morajo imeti možnost resnične izbire pri usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznosti, zato so naložbe v otroško varstvo in dolgotrajno oskrbo naložbe v enakost spolov.

Visokokakovostna oskrba je potrebna v vseh življenjskih obdobjih. Udeležba otrok v predšolski vzgoji in varstvu spodbuja njihov razvoj in pripomore k zmanjšanju tveganj za socialno izključenost. Bolj prilagojene možnosti oskrbe v Evropi bodo pomagale razbremeniti družine invalidnih otrok, za polovico katerih skrbijo izključno njihovi starši.

Evropska komisija v okviru nove evropske strategije oskrbe, predstavljene 7. septembra, predlaga revizijo barcelonskih ciljev glede otroškega varstva, tako da bi bilo v predšolsko vzgojo in varstvo vključenih najmanj 50 odstotkov otrok, mlajših od treh let, kar je več od sedanjega cilja 33 odstotkov.

V zadnjih 20 letih je bil na ravni EU dosežen napredek, vendar so razlike med državami članicami velike, saj je razpon od šest odstotkov do 66 odstotkov. S temi novimi ambicioznimi, a uresničljivimi cilji želimo doseči dejanski napredek v vseh državah članicah in regijah.

Naša evropska strategija oskrbe vsebuje tudi konkretna priporočila za izboljšanje dolgotrajne oskrbe. Pandemija covida-19 je močno izpostavila potrebo po odpornejšem sistemu oskrbe.

Ker se Evropa spopada z obsežnim demografskim prehodom, ki ga zaznamuje tudi staranje prebivalstva, naj bi se število oseb, ki bi lahko potrebovale dolgotrajno oskrbo, povečalo s približno 30 milijonov leta 2019 na skoraj 40 milijonov leta 2050. Neformalno dolgotrajno oskrbo družinskim članom ali prijateljem zagotavlja približno 52 milijonov Evropejcev.

Visokokakovostna in cenovno dostopna dolgotrajna oskrba opolnomoča starejše in invalide, saj jim pomaga ohranjati samostojnost in dostojno življenje. Namen pristopa, osredotočenega na posameznika, ki je uporabljen v strategiji, je torej ponuditi nabor storitev skladno s potrebami ljudi. Želimo, da bi države članice povečale razpoložljivost in raznovrstnost poklicnih storitev dolgotrajne oskrbe, kot so oskrba na domu, oskrba v skupnosti in bivalna oskrba. Storitve dolgotrajne oskrbe, ki so dobro povezane z zdravstvenim varstvom, lahko pomagajo zmanjšati obremenjenost bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov.

Sektor oskrbe pesti hudo pomanjkanje delavcev, zato se moramo spopadati z virom problema z izboljšanjem delovnih pogojev, plač in usposabljanja. V sektorju oskrbe v EU dela več kot 9,1 milijona ljudi, od tega jih je 90 odstokov žensk. Do leta 2050 se mora temu sektorju pridružiti vsaj 1,6 milijona negovalcev na področju dolgotrajne oskrbe, če želimo ohraniti enako raven dolgotrajne oskrbe, za katero se zavedamo, da ni vedno ustrezna.

Da bi dosegli enakopravno in pravično družbo, moramo storiti korak naprej ter državljankam in državljanom zagotoviti prave možnosti. Ljudje morajo imeti možnost usklajevati poklicne in družinske obveznosti. Vsakemu otroku moramo zagotoviti dostopno kakovostno otroško varstvo. Vsaka starejša in invalidna oseba mora imeti ustrezno podporo in kakovostne storitve oskrbe. Vsak negovalec mora biti cenjen v svojem poklicu.

Omogočimo ljudem kakovostno izbiro za kakovostno prihodnost. Oskrba prinaša zelo veliko glede na vloženo. Skrajni čas je, da poskrbimo za oskrbo.

**

Dubravka Šuica, podpredsednica za demokracijo in demografijo

Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice

Helena Dalli, evropska komisarka za enakost