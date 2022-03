Naša moč je v enotnosti

Za Evropo in za vse svobodoljubne ljudi na svetu je zdaj nevaren trenutek. Vladimir Putin je s svojim brutalnim napadom na prebivalstvo Ukrajine zagrešil napad tudi na načela, ki ohranjajo svetovni mir in demokracijo. Vendar pa so Ukrajinci trdoživi. Že desetletja v njihovi državi vlada demokracija in njihov pogum navdihuje vse svet. Združene države Amerike bodo skupaj z zavezniki in partnerji po vsem svetu še naprej podpirale ukrajinski narod pri branjenju njegove domovine. Zaradi Putinove odločitve, da raje investira v vojno kot v potrebe Rusov, bo njegov napad na Ukrajino za Kremelj strateški poraz, ki bo razdejal prihodnost ruskega naroda. Ko bo zgodovina tega obdobja napisana, se bo izkazalo, da je Putinova odločitev, da brez povoda sproži nepravičen in premišljen napad, pripomogla k še večji enotnosti Zahoda in še bolj oslabila Rusijo.

Robin Dunnigan FOTO: State Department

To se za Vladimirja Putina ne bo dobro končalo. ZDA skupaj z zavezniki in partnerji sprejemajo ukrepe, s katerimi od Rusije terjajo odgovornost. S svetovnim usklajevanjem sankcij, kot ga ne pomnimo, so ZDA, Združeno kraljestvo, Evropska unija, Japonska in Kanada določene ruske banke odstranile iz sistema za izmenjavo bančnih podatkov Swift in uvedle restriktivne ukrepe zoper rusko centralno banko. Predsednikje napovedal obsežne finančne sankcije in strog nadzor nad izvozom, kar bo povzročilo škodo ruskemu gospodarstvu in finančnemu sistemu ter Rusom otežilo dostop do vrhunske tehnologije. Ko je Putin začel z invazijo, je vrednost rublja padla na najnižjo raven v zgodovini, ruska borza pa je strmoglavila. Skupaj z Združenim kraljestvom in Evropsko unijo so ZDA uvedle sankcije proti snovalcem te vojne, vključno s Putinom.

S tesnim usklajevanjem z močno koalicijo zaveznikov in partnerjev, ki predstavljajo več kot polovico svetovnega gospodarstva, nam je uspelo okrepiti vpliv naših ukrepov, da bi Putinu in njegovemu režimu zadali čim višje stroške. Kot odgovor na njegovo odločitev za vojno bomo omejili sposobnost poslovanja Rusije v ameriških dolarjih in evrih. Otežili bomo sposobnost Rusije, da financira in krepi svojo vojsko. Zmanjšali bomo konkurenčnost Rusije v svetovnem gospodarstvu. In pripravljeni smo narediti še več.

Poleg ekonomskih kazni je predsednik Biden odobril dodatnih 350 milijonov dolarjev varnostne pomoči, namenjene takojšnji krepitvi ukrajinske obrambe, s čimer je celoten znesek varnostne pomoči, ki so jo ZDA namenile Ukrajini v zadnjem letu, presegel milijardo dolarjev. Pripravljeni smo tudi braniti svoje zaveznice iz Nata. Predsednik Biden se je z vladami zaveznic dogovoril za namestitev več tisoč dodatnih pripadnikov vojaških sil v Nemčiji in na Poljskem kot del naše zaveze k Natovi skupni obrambi. Odobril je tudi uporabo kopenskih in zračnih sil, ki so že nastanjene v Evropi, na Natovem vzhodnem in jugovzhodnem krilu: v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski in Romuniji. Naši zavezniki so k temu dodali še svoje vojaške sile in zmogljivosti, da bi zagotovili skupno obrambo. Nobenega dvoma ni o pripravljenosti največjega vojaškega zavezništva v zgodovini: Nato je enotnejši kot kdaj prej.

ZDA so se tudi uskladile z glavnimi državami proizvajalkami in porabnicami nafte, da bi okrepile naše skupne interese pri zagotavljanju svetovnih dobav energentov. Sodelujemo z energetskimi podjetji, da bi povečali njihove zmogljivosti dobave energentov na trg, zlasti zaradi vse višjih cen.

Vladimir Putin je ta napad načrtoval že zelo dolgo. Na mejo z Ukrajino je sistematično premaknil več kot 150 tisoč pripadnikov vojaških enot in opremo. Na vojaških položajih je zagotovil zaloge krvi in zgradil poljske bolnišnice, s čimer je odkrito pokazal svojo namero. Zavrnil je vsak dobronameren poskus ZDA ter naših zaveznikov in partnerjev, da bi obravnavali njegove izmišljene varnostne skrbi ter se s pomočjo diplomacije in dialoga izognili nepotrebnemu konfliktu in človeškemu trpljenju.

Naslednji dnevi, tedni in meseci bodo za Ukrajince izjemno težki. FOTO: Bulent Kilic/AFP

Putin igra svojo igro natanko tako, kot smo opozarjali, da jo bo. Videli smo, kako so ruske paravojaške enote okrepile obstreljevanje v Donbasu. Videli smo, kako je ruska vlada sprožila kibernetske operacije proti Ukrajini. Videli smo uprizorjen politični teater v Moskvi ter slišali bizarne in neosnovane trditve o Ukrajini, s katerimi je Rusija poskušala upravičiti svojo agresijo. Rusija še naprej upravičuje svoj vojaški napad z lažnimi trditvami, da je treba ustaviti »genocid« v Ukrajini – čeprav ni nobenega dokaza, da se tam res dogaja genocid. Videli smo, kako je Rusija to taktiko uporabila že prej, ko je leta 2014 napadla Ukrajino in leta 2008 Gruzijo.

Nato pa je Putin skoraj v istem trenutku, ko se je sestal Varnostni svet Združenih narodov, da se postavi v bran suverenosti Ukrajine in prepreči katastrofo, začel svoj napad in s tem prekršil mednarodno pravo. Rakete so začele deževati in uničevale zgodovinska mesta po vsej Ukrajini. Temu so sledili letalski napadi, kolone tankov in bataljoni vojakov – vsi so jezdili na novem valu dezinformacij in očitnih laži.

Do sveta smo bili transparentni. Javnosti smo razkrili svoje obveščevalne podatke o načrtih Rusije, da ne bi bilo zmede ali prikrivanja. Putin je agresor. Putin je izbral to vojno. In sedaj bodo njegovi državljani utrpeli posledice njegove odločitve, da investira v vojno namesto vanje.

Putinov cilj, da bi razdelil Zahod, se je izjalovil. Spričo enega najpomembnejših izzivov evropski varnosti in demokratičnim idealom od druge svetovne vojne so se ZDA s svojimi zavezniki in partnerji povezale v solidarnosti. Združili smo se in se tako uskladili, da v odnosu do Rusije in Ukrajine delujemo kot celota, Ukrajini zagotavljamo pomoč, razvijemo širok in močan odziv ter ponovno potrdimo svojo zavezanost Natu.

Putinu ni uspelo, da bi nas razdelil. Ni mu uspelo spodkopati našega skupnega prepričanja o temeljni pravici suverenih narodov, da si izberejo svojo usodo in svoje zaveznike. In prav tako mu ne bo uspelo izbrisati ponosnega ukrajinskega naroda.

Naslednji dnevi, tedni in meseci bodo za Ukrajince izjemno težki. Putin jim je povzročil veliko trpljenja. Vendar pa Ukrajinci že 30 let živijo neodvisno in so že večkrat pokazali, da ne bodo tolerirali nikogar, ki bi njihovo državo prisilil v nazadovanje. Svet pozorno spremlja ta konflikt, in če ruske sile zagrešijo grozodejstva, bomo uporabili vse razpoložljive mednarodne mehanizme, da bodo odgovorni – tako pripadniki vojske kot njihovo civilno vodstvo – zanje tudi odgovarjali.

Putinova agresija nad Ukrajino bo Rusijo drago stala, tako gospodarsko kot strateško. Rusi si od svoje vlade zaslužijo več kakor pa izjemno visoko ceno za njihovo prihodnost, ki jo bo terjala ta invazija.

Svoboda, demokracija in človeško dostojanstvo so bistveno močnejše sile od strahu in zatiranja. V bitki med demokracijo in samovlado, med suverenostjo in podreditvijo ni nobenega dvoma: zmagala bo svoboda.

***

Robin Dunnigan, namestnica pomočnice ameriškega državnega sekretarja za srednjo in vzhodno Evropo.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč urendištva.