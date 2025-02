Za podporo študentom in protestnikom za demokracijo v Srbiji

V času, ko v Evropi in svetu naraščata vpliv retrogradnih ideologij in skrajne desnice ter se povečuje število avtokratskih voditeljev,

• ki razgrajujejo demokratične institucije, mednarodno ureditev in dogovore ter teptajo temeljne vrednote sodobne civilizacije,

• ki jim je vse bližja ideologija avtoritarnega vladanja, ekstremnega nacionalizma, rasizma, odrekanja človekovih pravic ženskam in družbenim manjšinam, omejevanja civilnodružbenih organizacij, podrejanja medijev, sovražnega odnosa do tujcev in drugih kultur, širjenja strahu in populizma,

• ki pravno državo in vladavino prava tako doma kot v mednarodnih odnosih nadomeščajo z vladavino vojaške in ekonomske moči,

• ki ignorirajo okoljske in podnebne probleme človeštva in žrtve naravnih nesreč na račun svojih kratkotrajnih koristi,

• ki pošiljajo na tisoče ljudi v smrt na vojnih frontah in sodelujejo pri sistematičnem iztrebljanju narodov in etničnih skupin in

• ko je preostanek demokratičnih voditeljev otrpnil v šoku nad temi početji, ne da bi se jim odločno zoperstavil, pri čemer nekateri celo mislijo, da se jih to ne tiče in da bi tudi sami utegnili imeti kake koristi,

K uporu so se dvignili zaradi spoznanja o nepravičnosti in neperspektivnosti obstoječega načina vladanja in zahtevajo samo to, kar jim pripada po naravnem pravu.

se z upanjem in izrazi solidarnosti oziramo k deset tisočem protestnikov, posebno mladih, ki mirno in dostojanstveno protestirajo na srbskih trgih in ulicah ter izpostavljajo svoje življenje za uresničevanje temeljnih vrednot evropske civilizacije: spoštovanje in varovanje človeškega življenja, osebne svoboščine, pravna država, skrb za blaginjo posameznika in šibkejših družbenih skupin, demokracija, nekoruptivno delovanje oblasti in poslovnega sveta.

Dajejo svetel zgled in kažejo pot političnim in ekonomskim elitam doma, v Evropi in svetu, ki temeljne človeške vrednote in vrednote, na katerih je zgrajena sodobna Evropa, vse bolj medlo udejanjajo ali jih podrejajo svojim kratkoročnim koristim.

Zato pozivamo vse napredne sile doma in po svetu, vključno z demokratičnimi oblastmi, posebej pa mladinske in študentske organizacije, da borce za demokracijo in mlade srbske kolege podpremo z izrazi solidarnosti ter da sledimo njihovemu zgledu.

Ne zapravimo upanja za boljšo Srbijo, boljšo Evropo in boljši svet, ki je vzklilo v srcih mladih v Srbiji!

***

Prof. dr. Ivan Svetlik, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani,

Prof. dr. Tamara Lah, nekdanja direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo Ljubljana,

Prof. dr. Vito Turk, nekdanji direktor Instituta Jožef Stefan,

Prof. dr. Rudi Rizman, nekdanji član Mednarodnega Russlovega razsodišča,

Prof. dr. Rado Bohinc, nekdanji rektor Univerze na Primorskem,

Prof. dr. Danijel Rebolj, nekdanji rektor Univerze v Mariboru,

Prof. dr. Oto Luthar, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU,

Prof. dr. Stane Pejovnik, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani,

Prof. dr. Lucija Čok, nekdanja rektorica Univerze na Primorskem,

Prof. dr. Danilo Zavrtanik, nekdanji rektor Univerze v Novi Gorici,

Prof. dr. Rado Pišot, direktor Znanstvenoraziskovalnega središča, Koper,

Prof. dr. Niko Toš, nekdanji direktor Inštituta za družbene vede, FDV Ljubljana

