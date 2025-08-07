  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Pismo veleposlaniku Žbogarju

    Hamas ni teroristična organizacija. Kdor trdi kaj takšnega, ima resne težave z razumevanjem zgodovine narodnoosvobodilnih in protikolonialnih gibanj.
    Hamas je še zadnja in edina ovira, ki stoji sionistični politiki na poti do končnega cilja. FOTO: Jack Guez/AFP
    Galerija
    Hamas je še zadnja in edina ovira, ki stoji sionistični politiki na poti do končnega cilja. FOTO: Jack Guez/AFP
    Andrej Poznič
    7. 8. 2025 | 05:00
    4:32
    A+A-

    Spoštovani gospod Samuel Žbogar, prebiram Vašo izjavo za RTV SLO, s katero enačite Izrael in Hamas, in sem zgrožen in ogorčen, zlasti še v trenutku, ko izraelska vlada brez vsakih zadržkov odkrito napoveduje, kaj je njen končni cilj operacije v Gazi – popolna zasedba. Nekaj malega poznavanja korenin in zgodovine »izraelsko-palestinskega« konflikta (kar je zelo zavajajoč izraz za judovsko kolonialno vojno in zasedbo Palestine) nam zelo jasno pokaže, da je popolna zasedba ozemelj zgodovinske Palestine, vključno torej z Gazo in Zahodnim bregom, del stoletje in pol starega načrta nastanka judovske države. Da se je sionistična politika leta 1948 zadovoljila »zgolj« z 80 odstotki palestinskega ozemlja in da je potem od ene do druge izraelsko-arabske vojne prelagala prehod h končni rešitvi, nastanku Velikega Izraela, je zgolj posledica Ben Gurionove obsedenosti z demografsko nevarnostjo tega početja – zavedanja, da si judovska država ne more privoščiti novih ozemeljskih aneksij, če s tem dobi na pleča tudi tam živeče palestinsko prebivalstvo. To, kar se dogaja v Gazi, je izraz sionističnega spoznanja, da novih ozemeljskih potreb izraelske države ni več mogoče brzdati na račun neugodne demografije. Da je treba torej demografsko vprašanje rešiti drugače – in dokončno! To je tista genocidna politika Izraela, ki obstaja in deluje že veliko dlje, kot obstaja in deluje Hamas.

    image_alt
    Partizanska koračnica za Hamas

    Ne bom se na tem mestu spuščal v razloge, ki so privedli do nastanka Hamasa (v korenine procesa islamistične radikalizacije v arabskem svetu na splošno in konkretno znotraj palestinske skupnosti). Tudi ne bom špekuliral o ozadjih Hamasovega napada 7. oktobra, čeprav tudi to ne bi bilo čisto odveč za razumevanje dogajanja v Gazi. Dejstvo je, da je s tem napadom dobil Netanjahu darilo, kakršnega si je lahko samo želel – opravičilo, da sproži operacijo »končne rešitve«, zdesetkanja palestinskega prebivalstva Gaze, izgon preživelih in priključitev Gaze Velikemu Izraelu. Hamas je še zadnja in edina ovira, ki stoji sionistični politiki na poti do končnega cilja. (Četudi iskreno verjamem, da tudi priključitev Gaze in Zahodnega brega še ni zares končni cilj na poti do Velikega Izraela. Mislim, da se Izrael tudi tu še ne bo ustavil.)

    Hamas, gospod Žbogar, ni teroristična organizacija. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
    Hamas, gospod Žbogar, ni teroristična organizacija. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

    Hamas, gospod Žbogar, ni teroristična organizacija. Kdor trdi kaj takšnega, ima resne težave z razumevanjem oziroma z odnosom do zgodovine narodnoosvobodilnih in protikolonialnih gibanj v svetu in v naši ožji domovini. Trditev, da se Hamasovi borci skrivajo po predorih, medtem ko je palestinsko ljudstvo prepuščeno stradanju in ubijanju, je skrajno cinična in skregana z vsako logiko. Hamas pač nima na voljo nepreglednih gozdov, gora in zaprtih dolin, kjer bi se organiziral, uril in utrjeval ter od koder bi z gverilskimi napadi počasi in vztrajno, do končne zmage, spodkopaval okupatorja. Upam, da smo to zgodovinsko lekcijo že vzeli in je ni treba na novo ponavljati in opravičevati.

    image_alt
    Osnove izraelsko-palestinskega konflikta

    Spoštovani gospod veleposlanik, razumem, kakšni so pritiski v mednarodni skupnosti, morda na Slovenijo zaradi nekaterih nekoliko drznejših potez v zadnjih dneh še toliko večji. Toda to ne sme biti razlog za zamegljevanje stvari. Izrael s svojo diplomatsko-lobistično dejavnostjo skrbi, da se mednarodna skupnost neskončno izgublja v neučinkovitih razpravah in nedoslednih predlogih rešitev, pri čemer niti teh ne uresničuje – skratka, že desetletja melje v prazno! Sionistična politika medtem spretno izkorišča enega svojih temeljnih principov delovanja: ustvarjanja nepovratnih dejstev na terenu. To bolj ali manj uspešno počne že od umika britanske mandatne uprave iz Palestine oziroma od začetka etničnega čiščenja Palestine leta 1948.

    Razumem, da je Slovenija proti takšni politiki in takšnemu načinu delovanja Izraela nemočna. Vendar to ne more in ne sme biti izgovor za nenačelnost, za zamegljevanje dejstev in lajšanje slabe vesti z izgovorom, da so »tako ali tako vsi enaki«.

    ***

    Andrej Poznič, Mengeš

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Javno pismo Univerzi v Mariboru

    Poziv k bojkotu sodelovanja z izraelskimi akademskimi ustanovami ter k štipendiranju palestinskih študentk in študentov.
    5. 8. 2025 | 17:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Palestina

    Naslednji izraelski korak: popolna okupacija Gaze

    Izraelska vojska je v stradajoči palestinski enklavi sprožila novo veliko kopensko ofenzivo.
    Boštjan Videmšek 5. 8. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Izjava Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije o Gazi

    Politična tišina, izogibanje jasni terminologiji in pogosto relativiziranje nasilja pomenijo soodgovornost.
    6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Genocid v Gazi

    »To ni več le lakota. To je počasna, tiha smrt«

    Cena kilograma moke se je v zadnjih mesecih zaradi izraelske blokade in kriminalnih špekulacij povišala za štiridesetkrat.
    Boštjan Videmšek 4. 8. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Gaza: Če te ne ubije lakota, te bo krogla v vrsti za kruh

    Sistematično stradanje v Gazi: vsakodnevni lov na lačne civiliste, napadi na humanitarce in politične provokacije, ki uničujejo upanje.
    3. 8. 2025 | 17:07
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Ministrova domnevna črna gradnja

    Oblast naj odgovarja za sistem, ki spodbuja generične garaže, medtem ko otežuje gradnjo z lokalno dediščino skladnih hiš.
    Nina Granda 6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Nudistične plaže izginjajo, nudisti so bizarnost

    Prvi zapisi o nudizmu segajo do Adama in Eve v paradižu, slavili so ga v času starega Egipta ter v antični Grčiji in Rimu ...
    Simona Bandur 4. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Samuel ŽbogarHamasIzraelPalestinaGaza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump se je pripravljen srečati s Putinom in Zelenskim, želi si konca vojne

    Natančnega datuma srečanja Trumpa in Putina še ni, vendar bi se to lahko zgodilo že prihodnji teden. Witkoff je s Putinom dosegel pomemben napredek, trdi Trump.
    7. 8. 2025 | 06:53
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Razstave po Evropi

    Yoko Ono v Berlinu in Tillmans v Parizu

    Osem odmevnih postavitev, ki bodo v prihodnjih mesecih pestrile dogajanje evropskih mest – od slovečih do prezrtih umetnic in umetnikov.
    Pia Prezelj 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Računalniške simulacije kot virtualni mikroskop

    Anže Hubman izvaja računalniške simulacije nastajanja beljakovinskih kapljic v celicah.
    Saša Senica 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Katastrofa v Gazi

    EU še ni sprejela niti simboličnih sankcij proti Izraelu

    V EU so upali, da se bo položaj za ljudi v Gazi lahko izboljšal z julijskim humanitarnim sporazumom z Izraelom, ki naj bi zagotovil širši dostop do pomoči.
    Peter Žerjavič 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Računalniške simulacije kot virtualni mikroskop

    Anže Hubman izvaja računalniške simulacije nastajanja beljakovinskih kapljic v celicah.
    Saša Senica 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Katastrofa v Gazi

    EU še ni sprejela niti simboličnih sankcij proti Izraelu

    V EU so upali, da se bo položaj za ljudi v Gazi lahko izboljšal z julijskim humanitarnim sporazumom z Izraelom, ki naj bi zagotovil širši dostop do pomoči.
    Peter Žerjavič 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V omrežje priključene naprave brez soglasja imajo lahko tragične posledice

    Evropska unija, z njo pa tudi Slovenija, si je zadala cilj zelenega prehoda na obnovljive vire energije in s tem tudi zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv.
    Promo Delo 30. 7. 2025 | 14:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo